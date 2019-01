ValKi haki sarjapisteet Savitaipaleelta – StU:n tappioputki venyi viiteen otteluun

SAVITAIPALE Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) jääkiekkomiehet eivät saaneet tappioputkea poikki viime lauantaina kotikentällä.

Vierasjoukkue Valkealan Kiekko (ValKi) tuli, näki, voitti ja vei kaksi sarjapistettä mukanaan 3. divisioonan ottelusta maalein 2-4.

StU:n otteet ovat olleet loppuvuodesta ja kuluvan vuoden alkumetreilläkin tahmeita. Keltamustat ovat hävinneet viisi viimeistä otteluaan. Edellinen voitto on joulukuun ensimmäisenä päivänä pelatusta Panthers-matsista.

Viime lauantaina ValKi paineli jo ensimmäisessä erässä 0-3-johtoon. Kaksi osumista syntyi ylivoimalla. Toinen erä oli maaliton. Pöytäkirjaan merkittiin molemmille joukkueille kahden minuutin joukkuerangaistukset sekä yhdet henkilökohtaiset kakkoset.

Kolmannen erän alussa Aleksi Vaartaja kavensi tilanteeksi 1-3 Ville Mankin ja Konsta Taipaleen syötöistä. Kuitenkin heti maalinjälkeisessä vaihdossa, vain 18 sekuntia myöhemmin, ValKi iski johtolukemiksi 1-4.

Reilut puolitoista minuuttia ennen loppua joukkueen sisäisen pistepörssin kakkoseksi (5+8) noussut Mankki toi kotijoukkueelle hieman lohtua iskemällä loppuluvut 2-4.

StU otti vielä aikalisän ja kuudennen kenttäpelaajan askiin ajassa 59.39, mutta lisämaalit jäivät tekemättä.

StU on 3. divisioonan neloslohkon jumbona kuudella sarjapisteellä. Kaksi ylempää sijaa ovat vielä iskuetäisyydellä kahden ja kolmen pisteen päässä, mutta vitospaikalle on matkaa jo 17 pistettä.

Seuraava mahdollisuus vuoden ensimmäisiin pisteisiin StU:lla on jo ensi lauantaina 2. helmikuuta, kun Iiitti Hockey saapuu Savitaipaleelle. Ottelu alkaa jäähallilla kello 14.30.

StU – ValKi

Tulos: 2-4 (0-3, 0-0, 2-1)

Laukaukset maalia kohti: StU 24, ValKi 40

StU:n tehokkaimmat: Ville Mankki 1+1, Aleksi Vaartaja 1+0

Torjunnat: StU (Topi Pesu) 36, ValKi (Juuso Raivio) 22

Rangaistukset (min.): StU 14, ValKi 8

Yleisömäärä: 65

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

