Capital of Metal L1ven pääesiintyjä paljastettiin – se on Stam1na

LEMI Ensi elokuussa järjestettävän Capital of Metal L1ven pääesiintyjä on maailman metallipääkaupungin tunnetuin kokoonpano Stam1na. Ensimmäinen esiintyjäjulkistus paljastettiin tänään Lemin kunnanjohtajan ja tapahtuman tiedotusvastaavana toimivan Jussi Stoorin YouTube-kanavan kautta.

Videolla Stam1nan Antti Hyyrynen värjöttelee pakkasessa Museo Särätuvan läheisyydessä.

– Vaikka pakkanen paukkuu, niin Lemi lämpenee ja kuumenee helvetin tuleksi, sillä elokuussa kolmas päivä Capital of Metal L1ve numero 2 tulee paikkakunnalle, Hyyrynen aloittaa videotervehdyksen.

Muita esiintyjiä ei vielä paljastettu. Tapahtuma pidetään Jalkosalmen lavalla.

