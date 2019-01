Talouden ohjausryhmä esittää isoja muutoksia kunnan opetusjärjestelyihin – alakouluopetusta ollaan keskittämässä kirkonkylälle ja ja varhaiskasvatusta Satulaivan päiväkotiin, yläkouluopetus jäisi Saimaanharjulle

TAIPALSAARI Toimenpiteet Taipalsaaren talouden tasapainottamiseksi alkavat hahmottua.

Tiistain avainsana oli tiedottaminen. Kunnan talouden ohjausryhmän esityksiä valotettiin aiemmin päivällä henkilöstölle ja lehdistölle. Juuri näillä hetkillä on alkamassa avoin kuntalaistilaisuus kirkonkylän koululla. Tilaisuutta voi seurata kunnan verkkosivujen kautta.

Toinen kuntalaistilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona 6. helmikuuta Vehkataipaleella.

Taipalsaaren on löydettävä vuosien 2019–2021 aikana 750 000 euron säästö per vuosi. Palveluverkon osalta ohjausryhmä esittää muutoksia kunnan opetusjärjestelyihin.

Varhaiskasvatus siirrettäisiin esityksen mukaan 90-prosenttisesti Satulaivan päiväkotiin Saimaanharjulle. Noin 10 prosenttia on suunnitelman mukaan tarkoitus järjestää palvelusetelein yksityisten palvelutuottajien kanssa.

– Satulaiva rakennettiin alunperin väljäksi. Sinne mahtuu yhdeksän ryhmää, sivistysjohtaja Vesa Pakarinen selvitti lehdistötilaisuudessa.

Näin ollen kunta ei enää järjestäisi varhaiskasvatuksen palveluita kirkonkylällä ja Vehkataipaleella.

Perusopetuksen osalta alakoulu keskitettäisiin kirkonkylälle ja yläkoulu jäisi nykyisiin Saimaanharjun yhtenäiskoulun tiloihin. Alakoululaisten osalta koulunkäynti päättyisi siis Saimaanharjulla ja Vehkataipaleella.

– Pienryhmiin tällä muutoksella ei ole vaikutuksia, Pakarinen vahvisti.

Varhaiskasvatusjärjestelyn on laskettu säästävän 145 500 euroa ja koulumuutosten 529 000 euroa, vaikkakin kuljetuskustannukset nostavat kuluja.

Sopeuttamistoimenpiteistä päättää Taipalsaaren kunnanvaltuusto.

Tämän hetken tiedon mukaan ratkaisut menevät ensin kunnanhallituksen käsittelyyn 7. maaliskuuta ja valtuustoon 13. maaliskuuta. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy ohjausryhmän esitykset, ne tulevat voimaan ensi elokuussa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.) kommentoi varsin varovasti sitä, seisovatko Taipalsaaren kuntapoliitikot yhtenä rintamana esitysten takana.

– Valtuuston kokouksessahan tuo yhtenäisyys sitten mitataan, Pitkänen sanoi.

Taipalsaaren kunnan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 24. tammikuuta. Neuvottelut kestävät ainakin kuusi viikkoa. Kunnanjohtaja Kari Kuuramaan mukaan yt-neuvottelujen ollessa käynnissä henkilöstöön vaikuttavia päätöksiä ei tehdä.

Pitkänen, Kuuramaa ja konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n kuntatalousasiantuntija Heli Silomäki korostivat, että sopeuttamisen tarkoituksena on pitää Taipalsaari itsenäisenä. Toimenpiteiden on johdettava pysyviin muutoksiin vähentämällä kustannuksia ja vastaamalla alenevaan asukaslukuun, oppilasmäärään sekä voimakkaaseen ikääntymiseen.

– Tässä juostaan kriisikunnan tunnusmerkistön täyttymistä vastaan. Siis rakennetaan tulevaisuuden kunnan palvelurakennetta, Silomäki tiivisti.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Taipalsaaren kunta järjestää kaksi kuntalaistilaisuutta – talouden sopeuttamistoimet etenevät (22.1.2019)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.