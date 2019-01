Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa – Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan Arkadianmäelle 17 edustajaa, Länsi-Saimaan alueelta on toistaiseksi tiedossa kolme ehdokasta

Eduskuntavaalit järjestetään 14. huhtikuuta, ja Kaakkois-Suomesta valitaan eduskuntaan Arkadianmäelle 17 kansanedustajaa.

Kaakkois-Suomen vaalipiiri muodostuu Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnista.

Länsi-Saimaan Sanomat on avannut verkkosivuilleen vaalisivuston, jonne kootaan vaaliaiheisia juttuja ja mielipidekirjoituksia. Ne ovat pääosiltaan samoja, joita julkaistaan paperilehdessä.

Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan ehdokkaiden vaalimainoksia.

Kaakkois-Suomen vaalipiiri muodostettiin syyskuussa 2013 Kymen ja Etelä-Savon vaalipiireistä.

Vaalipiiriä käytettiin ensimmäisen kerran viime eduskuntavaaleissa vuonna 2015.

Vaalipiiriin kuuluu kaikkiaan 30 kuntaa: Enonkoski, Hamina, Heinävesi, Hirvensalmi, Iitti, Imatra, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Mikkeli, Mäntyharju, Parikkala, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Pyhtää, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Savonlinna, Sulkava, Taipalsaari ja Virolahti

Eduskuntavaaleja varten Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti.

Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Länsi-Saimaan alueelta on toistaiseksi tiedossa kolme kansanedustajaehdokasta: kokoomuksen Jukka Vakkila ja kristillisdemokraattien Maiju Hölsä Savitaipaleelta sekä SDP:n Turo Haapamäki Taipalsaarelta.

Eduskuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää (VAT).

Kaakkois-Suomen vaalipiirin nykyiset kansanedustajat ovat Juho Eerola (ps.), Antti Häkkänen (kok.), Heli Järvinen (vihr.), Anneli Kiljunen (sd.), Jukka Kopra (kok.), Hanna Kosonen (kesk.), Suna Kymäläinen (sd.), Jari Leppä (kesk.), Jari Lindström (sin.), Jani Mäkelä (ps.), Sirpa Paatero (sd), Markku Pakkanen (kesk.), Satu Taavitsainen (sd), Kimmo Tiilikainen (kesk.), Lenita Toivakka (kok.), Ari Torniainen (kesk.) ja Kaj Turunen (kok.).

Vaalien tärkeitä päivämääriä

Ehdokashakemusten jättöpäivä: 5.3.2019.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9. huhtikuuta ja ulkomailla 3.–6. huhtikuuta.

Ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019.

Vaalipäivä: 14.4.2019.

Tulosten vahvistaminen: 17.4.2019.

Lisää tietoa eduskuntavaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.

