Lukijan mielipide: MOT-ohjelma ja Saimaan Kuitu

Julkisuudessa on puhuttu valokuituyhtiöiden talousvaikeuksista. Esiin nousi esimerkiksi viime marraskuussa Ylen MOT-ohjelmassa Keski-Suomen alueen valokuituhanke, jossa rakentaminen oli jäänyt kesken ja ylimääräisiä kustannuksia kaatui hankkeisiin osallistuneiden kuntien vastuulle.

MOT-ohjelmassa kerrottiin myös, että vaikeuksiin joutuneet Itä-Suomen alueen valokuituyhtiöt olivat rakentaneet vanhan laajakaistalain tukirahoituksella, jossa tukirahoitus voi jäädä 20–30 prosenttiin kaikista kustannuksista.

Kun tarkemmin analysoin MOT-ohjelman kriisiyhtiöitä, niin niissä on tehty kolme keskeistä talousvirhettä. Liittymä- ja kuukausimaksut ovat olleet liian alhaiset kustannuksiin nähden ja kaikkia liittymismaksuja ei ole saatu, lisäksi liittyjiä on ollut liian vähän syntyneisiin kustannuksiin nähden ja julkinen tuki on ollut liian alhainen johtuen vanhan laajakaistalain tukiehdoista.

Kaikissa näissä kolmessa tärkeässä talouskohdassa Saimaan Kuitu Oy on toiminut toisin kuin kriisiyhtiöt. Saimaan Kuidun liittymismaksu ja internetin avausmaksu ovat tarpeeksi suuret kattamaan valokuituverkon rakentamisen liittyjän kustannukset. Liittymälaskutus tapahtuu ennen valokaapelin tuloa kiinteistölle.

Saimaan Kuidulla on nyt liittymiä 2 300. Yhtiö on liittyjämäärällä yksi Suomen suurimpia niin sanottuja uusia valokuituverkkoyhtiöitä. Saimaan Kuidun tuki EU:n maaseuturahastosta, valtiolta ja kunnilta on 71,2 prosenttia kaikista kustannuksista. Julkisen sektorin tuki on Suomen suurimpia valokuituverkkotukia.

Myös Saimaan Kuidun hallituksen puheenjohtaja Kyösti Kylliäisen mukaan yhtiön talous on kunnossa oikean hinnoittelun, riittävän tukirahoituksen sekä hyvän asiakasmäärän takia.

TUOMO PUHAKAINEN

toimitusjohtaja

Saimaan Kuitu Oy

