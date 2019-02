Pääkirjoitus: Kuuluuko nuorten ääni riittävästi?

Valtakunnallista sanomalehtiviikkoa, vuosittain toistuvaa mediakasvatuksen teemaviikkoa, on vietetty tällä viikolla. Tänä vuonna teemana on vaikuttaminen.

Sanomalehtien Liiton teettämän tutkimuksen mukaan 13–15-vuotiaat nuoret haluavat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän. Lähes kaikki vastaajat pitävät tärkeänä sitä, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä.

Tutkimuksen mukaan nuoret kuitenkin kokevat, että heidän näkemyksiään kuullaan päätöksenteossa tällä hetkellä varsin heikosti. Parhaiten nuoret kertovat saavansa äänensä kuuluviin paikallistasolla.

Diginatiiveille sosiaalinen media on luontevin tapa vaikuttaa. Viidesosa nuorista haluaa vaikuttaa median välityksellä esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksen tai ottamalla yhteyttä toimittajaan.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että medialla – niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla – on peiliin katsomisen paikka. Nuoret kokevat, että heidän näkemyksiään kuullaan mediassa varsin huonosti, vaikka nuorten kannalta tärkeitä asioita käsitelläänkin kohtalaisen hyvin.

Sanomalehtien Liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppaisen mukaan nuoria on tärkeää kuulla mediassa muulloinkin kuin suoraan heidän elämäänsä liittyvissä aiheissa.

Pallo on paikallisilla päättäjillä, medialla ja muilla tahoilla, joilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että nuorten mielipiteet saadaan kuuleviin korviin. Nuorilla on halua vaikuttaa, mutta onko maaperä siihen riittävän hedelmällistä?

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

