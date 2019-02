Pitkittynyt tykkylumitilanne katkoo oksia ja aiheuttaa sähkökatkoja edelleen – sähköverkon katkotilanteet voivat vaihdella nopeasti

LEMI, SAVITAIPALE & TAIPALSAARI Lappeenrannan Energiaverkkojen maanantaiaamu on alkanut uusilla sähköverkon vioilla. Katkoja on aamun aikana ollut Lemillä, Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Lappeenrannan länsiosissa.

Energiaverkot tiedottaa, että nyt lauhtunut säätilanne on haastava sähköverkoille. Sääennuste lupaa uusia lumi- ja vesisateita sekä lämpötilavaihteluita. Tykkylumitilannetta helpottavaa suojasäätä ei ole tällä hetkellä näkyvissä. Vaarapuiden poistoa jatketaan edelleen

Energiaverkkojen käyttöpäällikkö Antti Lintunen kertoo, että sähköverkon katkotilanteet voivat vaihdella nopeastikin. Siihen on varauduttu edelleen tehostetusti. Tällä hetkellä keskitytään vikojen korjaamiseen. Myös vaarapuiden poistamisessa on edelleen työtä.

Energiaverkot muistuttaa tiedotteessaan, että sähkön päivystys saa automaattisesti tiedon keskijänniteverkon vioista. Jos vika on pienjänniteverkossa eikä näy häiriökartalla, asiakas voi soittaa vikapäivystyksen numeroon 020 690 401. Sähkölinjoille kaatuneita puita ei tule poistaa itse, vaan niistä voi ilmoittaa samaan numeroon.

Tällä hetkellä Länsi-Saimaan kunnista Savitaipaleella on 20 sähkötöntä asiakasta, Lemillä 42. Vikoja korjataan koko ajan. Lintunen uskoo, että viat saadaan korjattua aamupäivän aikana.

