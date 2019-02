Savitaipaleen liikunta- ja hyvinvointipalvelut haluaa vuokrata tennishallin kunnalle – SLH ei pysty enää ylläpitämään hallia

SAVITAIPALE Savitaipaleen liikunta- ja hyvinvointipalvelut Oy ei pysty enää kuluvan vuoden toukokuun jälkeen ylläpitämään omistamaansa Savitaipaleen tennishallia.

SLH:n toimitusjohtaja Esa Vaartaja irtisanoi viime marraskuussa liikuntatalon hallinnointia koskevan sopimuksen kunnan kanssa siten, että se päättyy toukokuun lopussa. Hän irtisanoi samalla myös maanvuokrasopimuksen ja kaukolämmön liittymäsopimuksen.

Nyt SLH esittää kunnalle, että kunta vuokraisi tennishallin varusteineen. Vuokraksi esitetään tuhat euroa kuukaudessa. Kunta maksaisi myös suurimmaksi osaksi kaukolämpömaksuista koostuvat energiakulut sekä maa-aluevuokran.

Asiaa käsitellään illalla pidettävässä Savitaipaleen kunnanhallituksen kokouksessa. SLH:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha kertoo, että asiasta on tähän saakka keskusteltu kunnan kanssa hyvässä hengessä.

– Tällaisenaan toiminta ei voi jatkua, koska se tuottaa kroonisesti tappiota. Kaikki raha tuntuu menevän lämmitykseen, Roiha sanoo.

– Molemminpuolinen halu on kuitenkin jatkaa. Nyt on ratkaiseva päivä.

Savitaipaleen lukiossa on tennispainotteinen linja, jonka tulevaisuus olisi myös vaakalaudalla, jos sisätenniksen harjoittelumahdollisuudet kunnassa loppuisivat.

Kunnanhallituksen kokous alkaa tänään kello 17.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi