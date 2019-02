Savitaipaleen kirjaston helmikuun näyttely esittelee pitsiä

SAVITAIPALE Savitaipaleen Partakoskella asuvan Tuija Pesun pitsinnypläyksen taidonnäytteitä on esillä Savitaipaleen kirjaston vitriinissä helmikuun ajan.

Pesu on nyplännyt useita vuosia harrastuksekseen. Vuosien varrella on syntynyt monenmoisia pitsejä sekä itselle että lahjoiksi muille.

– Nypläys rantautui Suomeen 1500-luvulla Ruotsin kautta. Kun neulominen ja virkkaus kasvattivat suosiotaan, nypläys jäi hieman paitsioon. Suomessa erityisen kuulua on Rauman pitsi. Pitsinnypläys oli 1700-luvulla yleinen ammatti Raumalla ja siellä toimi myös nypläyskoulu. Toinen tunnettu pitsipaikka on Orimattilan Heinämaa, Savitaipaleen kulttuurisihteeri Helena Hjerppe muistuttaa.

– Myös karjalaiset nyytingit ovat tunnettuja ja niitä käytetään edelleenkin muun muassa kansallispukujen esiliinojen ja puseroiden koristeena.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi



Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.