Ehdokkaan mielipide: Pelko on huono ase

Yhteiskunnan tilasta kertoo parhaiten se, miten meidän nuoret jaksavat ja toisaalta se, miten meidän vanhuksia hoidetaan. Kouluarvosanoin ajatellen kiitettävään on vielä huolestuttavasti matkaa.

Johtamisen, opettamisen ja valmentamisen yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada ihmiseltä pelko pois. Pelko urheilijalta, pelko oppilaalta tai pelko työntekijältä. Se pelko on yleensä epäonnistumisen pelkoa. Osaanko minä, pärjäänkö minä, suoriudunko minä?

Huonossa tapauksessa tätä pelkotilaa voidaan sivusta päin pahentaa puhein, elein, ilmein, virheitä muistutellen tai varoittavin esimerkein. Näin varmistetaan epäonnistuminen. Näin kasvatetaan ”minä en osaa mitään”- tyyppi. Kasvatammeko me kotona ja koulussa lapsiamme edelleen virhepelkääjiksi?

Uskon vahvasti, että suuri osa nuorisostamme voi hyvin ja valtaosa kasvattajista osaa tehtävänsä. Raportteja koululaisten pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä julkistetaan kuitenkin säännöllisesti. Mikä ihme täällä mättää?

Emmekö me todellakaan ymmärrä, että jokaisella meillä on oikeus olla täällä juuri sellaisena kuin olemme. Erilaisuus on valtava rikkaus. Toki normit ja pelisäännöt pitävät pystyssä niin joukkuetta, koululuokkaa kuin yhteiskuntaakin.

Kodin, koulun ja harrastepiirien aikuisten tehtävä on tukea lapsen kasvua hänen omista lähtökohdistaan. Täydellisyyttä ei ole eikä siihen pidä pyrkiä. Riittää, kun hyväksyn itseni.

Jotakin on pahasti pielessä, jos oppilas pelkää mennä kouluun. On myös ihmisiä, jotka pelkäävät omalla työpaikallaan. Olisiko aihetta tarkastella yhteisön ilmapiiriä, johtamiskulttuuria ja ihmisten vuorovaikutustaitoja.

Samalla pitää miettiä, miten lisätä ylpeydentunnetta saada kuulua omaan yhteisöön. Jokainen voisi vuorollaan kulkea peilin eteen ja kysyä olenko minä joukkuepelaaja? Näitä asioita pohtimalla voisi löytyä ratkaisuja.

Vanhuksillakin on omat pelkonsa. He pelkäävät jäävänsä yksin. Juuri nyt näyttää huolestuttavasti siltä, että vanhuspalvelut tarvitsevat laajaa ja luotettavaa tarkastelua ja korjausliikettä tai pelot kasvavat entisestään ja jopa toteutuvat.

Pitääkö vanhusten nyt pelätä sitä, että hyvinvointivaltio ei kerta kaikkiaan kanna vastuutaan heidän ansaitsemastaan hyvästä elämästä. Järkyttävää kuunneltavaa.

Maailman onnellisimpana kansana tiedämme kuitenkin, että muualla menee vieläkin huonommin ja se tekee meistä vahvan. Viisaina aikuisina hätistelemme kyllä pelot harteiltamme, jopa kavereiden harteilta.

Jos saamme aikaan ilmapiirin, missä jokainen tuntee olevansa tärkeä, olemme voittajia.

JUKKA VAKKILA (kok.)

kansanedustajaehdokas

Savitaipale

