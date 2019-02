Osa Taipalsaaren laduista on huippukunnossa – Lemin ladut on suljettu, Savitaipaleella kaksi reittiä käytössä

LEMI, SAVITAIPALE, TAIPALSAARI Osa Länsi-Saimaan kuntien laduista on edelleen suljettuina tykkylumen aiheuttamien mahdollisten vaaratilanteiden takia. Taipalsaarella on osin kuitenkin hyvä tilanne, sillä kunta kertoi eilen Facebook-sivuillaan Saimaanharju-Konstun valaistun baanan olevan tällä hetkellä huippukunnossa.

– Vehkataipale-Toijan reitti on pois käytöstä viikonlopun, eikä metsälatuja ajeta. Harjulammen ympäri latu on ajettu normaalisti, samoin Haikkaanlahden peltoladut ovat auki, hyvinvointiluotsi Hanna Bohm Taipalsaaren kunnalta kertoo.

– Jäälatuja ei tietenkään tehdä huonojen jääolosuhteiden takia.

Lemin kunta tiedotti sivuillaan jo alkuviikosta, että kaikki valaistut ja kansanhiihtoladut ovat suljettuina ja tilannetta arvioidaan uudelleen ensi viikon alussa.

Savitaipaleella pääsee tällä hetkellä hiihtämään pururadalla ja Pety 1 -lenkillä. Latujen ajaja Pauli Kauppi neuvoo kuitenkin olemaan varovainen katkeilevien puiden takia. Toivoa on, että Pety 2 -lenkkikin päästäisiin ajamaan hiihtokuntoon pian, jos isot männyt puhdistuisivat lumesta.

– Toivotaan tietysti, että pääsisi pian ajamaan, hän sanoo.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi