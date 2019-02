Pääkirjoitus: Röntgenkatse on joskus tarpeen

Sankat lumisateet ja yhä korkeammalle kohoavat nietokset ovat poikineet palautetta liikenteestä.

Aurausjäljen osalta soraääniä ei juuri ole kuulunut, mutta autoilijat ovat viime viikkoina kiinnittäneet huomiota näkyvyyttä peittäviin lumivalleihin risteysalueilla. Valkoisen kasan takaa on vaikea nähdä sekä muita autoilijoita että jalankulkijoita.

Erityisesti kapeammista teistä on tullut talven edetessä lumikouruja, joiden reunojen taakse pienet koululaiset tehokkaasti piiloutuvat. Suojatielle käyvistä lapsista saattaa näkyä autoilijalle vain pipon tupsu.

On päivänselvää, että ratin ja penkin välissä pitää nyt terävöityä. Jos näkyvyys on huono, on nopeutta laskettava. Liikenne on kuitenkin tunnetusti yhteispeliä. Se koskee myös tienpitoa.

Auraus on etusijalla ja senkin vielä ymmärtää, mikäli lumipyryn aikana risteysalueen ajettavana pitäminen vaatii väliaikaisesti lumen kasaamista lähialueelle. Mutta kun sade taukoaa, soisin kauhan syövän vieläkin tehokkaammin lumikasoja kriittisiltä paikoilta. Se on toki positiivista, että paikoin risteysten valleja on käyty jo pienentämässä.

Näkyvyys on olennainen osa ennakointia. On kuitenkin tavattoman vaikeaa ennakoida, jos ei näe.

Liikenteen seasta on pelottavaa huomata, kun oikealta tai vasemmalta toisen auton keula työntyy yhä pidemmälle risteävälle ajoradalle. Näin on kuitenkin joskus pakko toimia, kun turvalliselta etäisyydeltä tarvittaisiin röntgenkatsetta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

