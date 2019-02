Lukijan mielipide: Suvanto on säilyttämisen arvoinen helmi

Viime päivinä ja viikkoina esiin tulleet faktat vanhusten hoivan tolasta monilla tahoilla ovat järkyttäneet meitä kaikkia syvästi. Omat kokemukseni Savitaipaleen Toimintakeskus Suvannossa ovat niin päinvastaisia, että ne herättävät lähes epäuskoa, kun niistä kerron.

Olen kansalaisena ja Suvannossa läheisteni kanssa vuosien ajan elävää elämää kokeneena esittänyt Savitaipaleen kunnan johdolle sekä Savitaipaleen Vanhaintuki ry:lle syitä, miksi Suvanto on syytä säilyttää juuri siinä, missä se nyt on, kaikkine toimintoineen.

Oivallisia, ja monista muista hoivakodeista poikkeavia seikkoja Suvannon toiminnassa ovat ensiksikin sijainti, kiinteistö ja asuntojen monipuolisuus. Liian usein ajatellaan, että ei ole suurta väliä sillä, missä vanhuksia hoidetaan, kunhan hoidetaan. Tämä ei ole totta.

Suvanto sijaitsee täsmälleen kylän keskustassa. Suvannon matalan kynnyksen osallistuva ja osallistava toimintafilosofia kutsuu päivittäin taloon myös talon ulkopuolista väkeä ja toimintaa: ruokailijoita, kahvittelijoita, harrastuspiirien jäseniä – asukkaiden luona käyvien omaisten ja läheisten lisäksi. Sinne on helppo poiketa.

Lisäksi keskeinen sijainti antaa asukkaalle mahdollisuuden liikkua palveluiden parissa omin voimin tai auttajan avulla, kunnon mukaan jopa ilman autoa.

Se, että Suvannossa ja Savitaipaleella on uimahalli, on lähes uskomatonta ja samalla todellinen vetonaula paikkakunnalle. Uimahallin monipuolinen toiminta tuo taloon joka päivä vieraita lapsista eläkeläisiin.

Kaikki tämä rikastuttaa myös talon asukkaiden elämää: tuo vaihtelua senkin asukkaan päivään tai iltaan jolla vieraita ei muuten käy.

Suvannon henkilökunnan loistavan ammattitaidon ansiosta asukkaan on siellä hyvä ja turvallinen asua. Päinvastoin kuin monissa muissa hoivakodeissa, kukin henkilökunnan jäsen voi keskittyä omaan työhönsä tehdä sen hyvin.

Surullisia kertomuksia muun muassa siitä, miten hoitajien työtä rasittavat esimerkiksi siivoukseen liittyvät tehtävät hoitotyön kustannuksella, olemme juuri saaneet todistaa aivan liikaa.

Suvanto on helmi, jonka toiminta on säilytettävä kaikessa laajuudessaan, ja juuri siellä, missä se tähänkin saakka on tapahtunut, keskellä kylää.

JAANA-MARIA JUKKARA

omainen, läheinen, ystävä

juuret Savitaipaleella

