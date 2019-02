Lukijan mielipide: Asialliseen, kaikkia arvostavaan keskusteluun

Kansanedustajaehdokas Juha Rantakaulio väittää vastineessaan (LSS 31.1.), että ”Huovio puolustelee maahanmuuttajia heidän vähillä rikkomuksillaan”. Sellaista en ole sanonut.

Olen yksiselitteisesti todennut, että ”Lapsiin kohdistuvat seksuaali- ja väkivaltarikokset on määrätietoisesti ja tiukalla otteella kitkettävä pois suomalaisesta yhteiskunnasta”. Olen myös todennut, että tilanne maahanmuuttajien kannalta on hieman keskimääräistä huonompi. En puolustele heitä, sen enemmän kuin muitakaan kantasuomalaisia rikoksentekijöitä. Yksikin rikos on liikaa.

Maahanmuuttopolitiikkaan en aiemmin vastineessani lainkaan puuttunut. Totean nyt Rantakaulion vastineen johdosta, että Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 kolmella neljänneksellä 46 900.

Matalapalkkaisiin siivous- ja laitostehtäviin löytyy esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan alueella lähinnä maahanmuuttajia. Työvoimatilanne on vaikeutumassa muuallakin. Ymmärrän hyvin, että tällaiset aliarvostetut ja raskaat työpaikat eivät juurikaan työttömiä kantasuomalaisia kiinnosta.

Samoin kävi 1960–70-luvuilla Ruotsissa, jonne silloin noin 400 000 suomalaista maahanmuuttajaa lähti hoitamaan raskaita töitä, joihin ruotsalaisten työvoima ja kiinnostus ei enää riittänyt. Noin kaksi miljoonaa suomalaista on viimeisen 150 vuoden aikana muuttanut 46 maahan paremman elintason perässä. Joten on syytä muistaa, että mekin olemme olleet maahanmuuttajia. Nytkin kymmeniä tuhansia kantasuomalaisia asuu ulkomailla maahanmuuttajina. Onneksi meidät on otettu ystävällisesti vastaan. Mekin voisimme kohdella maahanmuuttajia samoin, kaikkien työpanosta ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Pohjois-Suomessa matkailun tarvitsemasta työvoimatarpeesta selvitään tällä hetkellä vain ulkomailta tulleen työvoiman avulla. Sama koskee yhteiskuntamme monia luovia innovaatio- ja kehitysalueita: osaajia on pakko rekrytoida ulkomailta. Syntyvyystilastotkaan eivät kantasuomalaisten osalta lupaa hyvää.

Uusia työkykyisiä ja -haluisia nuoria maahanmuuttajia tarvitaan avoimiin työpaikkoihin ja veronmaksajiksi. Ilman heitä emme tulevaisuudessa yksinkertaisesti tule selviämään. Niin vaikeaa kuin joidenkin kantasuomalaisten onkin sitä hyväksyä. Onneksi pääosa meistä suhtautuu uusiin tulijoihin asiallisesti ja arvostaen.

ILKKA HUOVIO

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.