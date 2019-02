Ehdokkaan mielipide: Taitettu eläkeindeksi on poistettava

Suomen hallituksen esityksestä vuonna 1996 (SDP, kokoomus, RKP, vasemmisto ja vihreät) työeläkkeiden indeksi korotus muutettiin 50/50-suhteesta, 20/80-suhteeseen. Tällä hetkellä eläkkeiden indeksikorotuksiin vaikuttaa työntekijöiden palkankorotukset 20 prosenttia ja elinkustannusten nousu 80 prosenttia.

Työntekijöiden palkat ovat nousseet 20 vuoden aikana lähes kaksinkertaisiksi, mutta taitetun eläkeindeksin johdosta työeläkkeet alle 50 prosenttia.

Eläkemuutoksen taustalla oli pelko, että 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle eläkerahastot tyhjenevät.

Vaikka työntekijöiden ja eläkeläisten huoltosuhde on heikentynyt, niin asiantuntijalausunnot ja pelko eläkerahastojen riittämättömyydestä on osoittautunut turhaksi.

Vuonna 2019, 20 vuotta myöhemmin, eläkerahastoihin maksettavat maksut ovat vuositasolla kaksi kertaa isompia ja eläkerahastot viisi kertaa suurempia yli 200 miljardia euroa.

Työeläkemenot olivat vuonna 2017 noin 27 miljardia euroa ja kerättävät eläkemaksu 25,7 miljardia euroa, 1,3 miljardin euron miinus katetaan eläkerahastojen sijoitustuotoilla, joita vuonna 2017 kertyi yli kymmenen miljardia euroa.

On arvioitu, että taitetun eläkeindeksin poisto maksaisi vuositasolla 320 miljoonaa euroa.

Taitetun indeksin poisto kotiuttaisi pääasiassa ulkomailla olevia eläkesijoituksia lisäten kulutusta ja parantaen työllisyyttä. Hyvällä perhe- ja työllisyyspolitiikalla on mahdollista saada negatiiviset eläkemaksuennusteet positiivisiksi.

Eläkeläisistä noin 50 prosenttia ansaitsee alle 1 450 euroa kuukaudessa ja noin 20 prosenttia alle 1 000 euroa kuukaudessa, joten heille työeläkkeen taitetun indeksin poisto sekä takuueläkkeen ja kansaneläkkeen nosto, olisivat tärkeitä elintasoa parantavia korjauksia.

Pienituloiset eläkeläiset joutuvat säästämään muun muassa lääkkeistä ja lääkäripalveluista sekä ruuan ja liikunnan laadusta, joka lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia.

JARNO STRENGELL (sd.)

kansanedustajaehdokasehdokas

Mikkeli

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.