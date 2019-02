Ehdokkaan mielipide: Köyhyyden vähentäminen on tärkein tehtävämme

Köyhyys tuntuu poltteena vatsassa ja puristuksena rinnassa. Se aiheuttaa jatkuvaa huolta ja jopa häpeää. Köyhyys jää usein piiloon, sillä harva haluaa tuoda esille omaa vaikeaa tilannettaan. Rahan riittämättömyys on läsnä kokonaisvaltaisesti.

Suomessa on paljon köyhiä lapsia, nuoria, työikäisiä ja vanhuksia. Syitä köyhyyteen on lukuisia. Se on usein ylisukupolvista, mutta voi yllättää kenet tahansa.

Hälyttävää on, että edes työpaikka ei takaa sellaista toimeentuloa, jolla jatkuvasti nousevat elämisen kustannukset voi kattaa.

Avustusjärjestöt, seurakunnat ja muut vapaaehtoiset tekevät mittaamattoman arvokasta työtä, jolla pelastetaan jopa ihmishenkiä. Ne muodostavat viimeisen turvaverkon, joka ottaa kiinni, kun julkisten palveluiden turvaverkossa on liian isoja reikiä.

Hyvinvointivaltio on epäonnistunut, kun leipäjonot ovat satoja metrejä ja ihmiset joutuvat valitsemaan joko lääkkeen tai ruuan.

Hyvä ja ihmisarvoinen elämä muodostuu monista eri asioista, joihin kaikkiin ei voida poliittisella päätöksenteolla suoraan vaikuttaa. Sillä voidaan kuitenkin vaikuttaa köyhyyden rakenteisiin. Kun valtion talous saadaan kuntoon, on enemmän varaa heikommassa asemassa olevien auttamiseen.

Nyt talouden kasvaessa on syytä aloittaa välittömästi kaikkein pienituloisimpien tilanteen todellinen helpottaminen. On arvokysymys, mihin yhteisiä varojamme kohdistetaan.

Erilaisten järjestöjen auttamistyö ja toiminta on turvattava. Ruoka- ja vaateapu sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen ovat yksittäisille ihmisille ja perheille erittäin merkityksellisiä asioita.

Yksilöinä voimme myös tehdä paljon. Voimme luoda ympäristön, jossa materialla ei ratkaista ihmisen arvoa. Voimme opettaa lapsillemme, että kaikki ovat yhtä tärkeitä, vaikka päällä ei ole merkkivaatteita tai että synttärikakku on ihan yhtä hieno juttu kuin juhlat sisäleikkipuistossa.

Pienenkin avun tarjoaminen naapurille voi olla teko, joka keventää raskaaksi käynyttä taakkaa.

JOHANNA IKÄVALKO (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Lappeenranta

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.