Kunta tukee edelleen korkeushypyn suomenmestaria – Jesse Huttusen tähtäin on Kalevan kisoissa

SAVITAIPALE Korkeushyppääjä Jesse Huttunen saa Savitaipaleen kunnalta 2 000 euron taloudellisen tuen kausilla 2018–2019 ja 2019–2020. Asiasta päätti viime maanantaina kokoontunut kunnanhallitus.

Huttunen edustaa Savitaipaleen Urheilijoita (StU). Hän voitti korkeushypyn suomenmestaruuden vuonna 2017. Palkintokaapista löytyy myös muita SM-mitaleja miesten ja nuorten kilpailusarjoista.

Kuluvalla kaudella Huttusen päätavoite on menestyminen Lappeenrannassa ensi elokuussa järjestettävissä Kalevan Kisoissa.

Huttunen on saanut kunnalta tukea myös kahdella edelliskaudella. Rahallisen tuen turvin hän on pystynyt muun muassa harjoittelemaan paremmissa olosuhteissa, hankkimaan tarvittavia harjoitusvälineitä, kattamaan matkakustannuksia sekä majoittumaan kilpailupaikoilla.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.