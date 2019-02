Ehdokkaan mielipide: Voittoa osakkeenomistajille vai hoivaa vanhuksille?

Viime päivinä vanhusten kaltoinkohtelun estämiseksi on vaadittu hoitajamitoituksen nostamista ja sen kirjaamista lakiin. Samanaikaisesti kokoomus on vähätellyt mitoituksen merkitystä. Puheenjohtaja Orpon mukaan: ”desimaalit ovat lillukanvarsia.”

Aiempi puheenjohtaja Alexander Stubb kompasteli valtiovarainministerinä puolestaan prosenttilukujen kanssa. Stubbin mukaan 90 prosenttia viranomaislausunnoista oli myönteisiä hallintarekisterin käyttöönottamiselle. Todellisuudessa asiantuntijoista vain 10 prosenttia piti hallintarekisteriä hyödyllisenä ja loput ennakoivat niiden edistävän veronkiertoa.

Samantyyppistä matematiikan perusteiden huonoa osaamista on paljastunut kohun kohteena olevissa hoivayhtiöissä, kun on laskettu hoitopaikoissa hoitajien ja asukkaiden suhdelukuja. Työssä olevien hoitajien lukumäärän laskemisessa on ollut suuria vaikeuksia.

Talousmatematiikan osaamista hoivayhtiöistä tuntuu sen sijaan löytyvän. Verojärjestelyt ovat onnistuneet erinomaisesti ja yhtiöitä lainoittaneet omistajat ovat saaneet nauttia korkeakorkoisten lainojen tuotoista.

Nykyinen hallitus ei ole nähnyt tarpeelliseksi tukkia suomalaisten verotulojen vuotoa veroparatiisiyhtiöihin. Ei, vaikka arvioidut menetykset – satoja miljoonia euroja vuodessa – olisivat hyvä apu hyvinvointipalvelujen rahoittamisessa. On ollut liikaa kiirettä sote-uudistuksen, aktiivimallin ja indeksi- ja koulutusleikkausten valmistelussa.

Ei todella ole sattumaa, että soten toimintaympäristöstä on tullut viime vuosina niin edullinen erilaisille keinotteleville, veroja kiertäville hoivajäteille. On ollut tietoinen poliittinen valinta, että sote-palveluiden kilpailutuksessa kilpailuetua on saanut vähäisemmällä hoitohenkilökunnalla.

Ei ole sattumaa, että meillä on naapurimaita vähemmän sote-yritysten valvontaa ja sote-uudistuksen yhteydessä aiotaan valvontaa heikentää entisestään. Nykyinen hallitus on kaikin keinoin edistänyt hoivajättien bisnesmahdollisuuksia. Nostetaan nyt keskiöön hyvä ja laadukas hoiva, ihmisarvo ja inhimillisyys.

HANNA HOLOPAINEN (vihr.)

kansanedustajaehdokas

Lappeenranta

