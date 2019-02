Ehdokkaan mielipide: Maahanmuuttotaustaisen näkökanta

Olin harrastajaporukan juhlissa ja näin siellä kaverini, jonka olen tuntenut 30 vuotta. Kaverini on maahanmuuttajataustainen, joskin asunut koko elämänsä Suomessa. Hän näyttää selkeästi ulkomaalaiselta, vaikkakin hänellä on täysin suomalainen nimi.

Kaverini kanssa puhuttiin nykyisistä turvapaikanhakijoista ja siitä, minkälainen vaikutus sillä on tällä hetkellä Suomessa. Tunnen hänet hyvin ja tiedän, että hän hoitaa työnsä kunnolla ja on käytännössä ollutkin jatkuvasti työelämässä mukana.

Nyt viime aikoina onkin tullut ongelma saada töitä. Hän lähettää työpaikkahakemuksia ja puhelimessa liki luvataan töitä, mutta kun hän menee paikan päälle, niin kappas ei töitä olekaan. Tämä on oikeasti todella iso vääryys. Mutta tätä vääryyttä on vaikea korjata millään muulla kuin sillä, että turvapaikanhakijajärjestelmä laitetaan kuntoon.

Viimeaikoina tapahtuneiden asioiden johdosta on ryhdytty karsastamaan jo täällä olevia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Se on väärin. Esiin nousee se, että viimeaikaisten tapahtumien takia ihmisten suhtautuminen maahanmuuttajiin muuttuu alitajuisesti kielteiseksi.

Kaverille ihmettelinkin mistä johtuu se, ettei kunnolliset turvapaikanhakijat laita näitä ongelmia aiheuttavia kuriin. Oli vielä juttua, kun itse käymme isoilla porukoilla esimerkiksi Ruotsissa harrasteautotapahtumissa, niin joskus on mukana heitä, jotka eivät osaa käyttäytyä. Alkavat Ruotsin puolella kailottamaan hurreista, vasenkätisistä tai sitten kaikkein yleisimmällä sanalla eli homo.

Me muut olemme aina laittaneet nämä urpot kuriin. Mutta kaverini sanoi, että ongelmahan on juuri siinä, että meitä on muutamasta sadasta vain muutama, jotka käyttäytyvät huonosti. Turvapaikanhakijoista taas liian iso osa on niitä, jotka eivät halua käyttäytyä kunnolla. Ja se tuo mukanaan ongelman, että se kunnollinen porukka on niin suuressa vähemmistössä, etteivät he uskalla maanmiehiensä väärään käytökseen puuttua.

Kaverini kertoi, ettei ole koskaan tullut mieleenkään äänestää perussuomalaisia, mutta nyt aikoo äänestää. Hän kertoi vielä, että piti Halla-ahoakin täytenä rasistina, mutta kun on viime aikoina lukenut Halla-ahon kirjoituksia, hän on huomannut, ettei Halla-aho mikään rasisti ole. Hänen mielestään Halla-aho kertoo asiat juuri miten ne on.

Yhteistuumin tulimme siihen lopputulokseen, että kaikkien kunnollisten maahanmuuttotaustaisten kannattaisi äänestää perussuomalaisia, koska he ajavat järjestelmää siihen suuntaan, että nämä väärin perustein Suomeen tulleet ja rikoksia tekevät turvapaikanhakijat käännytettäisiin Suomesta. Heidät, jotka pilaavat kunnollistenkin maahanmuuttajien maineen.

KRISTIAN SHEIKKI LAAKSO (ps.)

kansanedustajaehdokas

Kouvola

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.