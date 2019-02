Kysely: Oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi?

Mielenterveyden keskusliiton mukaan yksinäisyys on yleistä ja sitä voivat tuntea kaikenikäiset. Ihmisillä on tarve tuntea olevansa jollekin tärkeä. Esimerkiksi Savitaipaleella Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelu on toiminut jo 40 vuoden ajan lievittäen erityisesti ikäihmisten yksinäisyyttä.

LSS

