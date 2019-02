Timo Mikkolaa muistellaan patikointireitillä – Kuolimon luistelurata jäänee tänä talvena tekemättä

SAVITAIPALE Viime kesänä edesmenneen Timo Mikkolan Savitaipaleen hyväksi tekemää elämäntyötä kunnioitetaan asiaankuuluvalla tavalla.

Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) luistelujaosto järjestää kaikille avoimen Timon jalanjäljillä -patikointiretken sunnuntaina 24. helmikuuta. Opastettu reitti aurataan Olkkolasta Rovastinojalle. Rovastinojan kodalle on varattu mehu- ja makkaratarjoilu kello 12–15.

Patikoimaan voi lähteä joko Olkkolasta ja Lepänkannosta. Pidempi reitti on 8,5 kilometriä ja lyhyempi 3,5 kilometriä. Reitti pidetään auki Etelä-Karjalan hiihtolomaviikon eli viikon 9 ajan.

Luistelujaoston puheenjohtaja Jarmo Peltosen mukaan reitillä voi liikkua oman aikataulun mukaan, mutta sunnuntaina on myös kaksi opastettua lähtöä: Olkkolan rannasta kello 10 ja Lepänkannosta kello 11.

– Minä olen oppaana ensimmäisellä lähdöllä, Peltonen kertoo.

Mikkolaa oli alunperin tarkoitus muistella lauantaina 23. helmikuuta pidettävän Savitaipaleen Talviriehan roihuluistelun yhteydessä, mutta olosuhteiden pakosta luistelu on jouduttu jättämään kokonaan tapahtuman ohjelmasta pois.

– Kuolimolle ei saada tehtyä luistelurataa. Siellä on vähän jäätä, jonka päällä taas paljon sohjoa ja lunta, Peltonen kertoo.

On mahdollista, että rata jää tältä talvelta kokonaan ajamatta. Kuolimon jäälle ei ole asiaa edes moottorikelkalla, traktorista puhumattakaan.

– Kelit vain huononevat. Tämä talvi nyt on tällainen, Peltonen tuumaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.