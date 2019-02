Ehdokkaan mielipide: Moniammatillisuus vanhustenhoidossa

Tiedotusvälineet ovat kiitettävästi huomioineet eri hoivakotien, sekä yksityisen että julkisen, hoivan laadussa olleita epäkohtia. Muun muassa Helsingin Sanomat julkaisi laajan artikkelin vanhustenhoidon ongelmista, kiinnittäen huomion hoitajien vähäisyyteen ja heidän uupumiseensa.

Monet hoitajat kipuilevat oman jaksamisensa äärirajoilla. Yksinkertaisesti siitä syystä, että heitä on liian vähän ja heille on sälytetty heille kuulumattomia tehtäviä. Suuret yksityiset alan yrittäjät tekevät bisnestä: on säästetty sekä henkilöstökuluissa että laadukkaasta hoivan sisällöstä ja oltu kuulematta hoitajien esittämää kritiikkiä ja parannusehdotuksia.

Keskustelussa on kuitenkin unohdettu, että laadullisesti hyvä hoito ja hoiva edellyttää usean eri hoitoalan ammattilaisen yhteistyötä, ei vain hoitajia. Hoivakoteihin tarvitaan kipeästi kuntoutusalan ammattilaisia, esimerkiksi (fysioterapeutteja, virikeohjaajia, ja toimintaterapeutteja hoitajien rinnalle ylläpitämään ikääntyvän henkilön fyysistä toimintakykyä, tukemaan suoriutumista arkisista askareista ja kokemaan henkistä vireyttä.

Jokaisella olkoon oikeus ulkoilla, nauttia luonnon kauneudesta ja virkistyä vaikkapa käynnistä teatterissa tai tutussa kotikirkossa, oma toimintakykynsä rajoissa toki. Kaikkien ammattilaisten yhteistyö tarjoaa hyvät edellytykset vanhusten laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon. Unohtamatta hyvää keittiöhenkilökuntaa ja ammattitaitoisia laitoshuoltajia – kukapa ei haluaisi nauttia hyvästä ruoasta ja asua siisteissä oloissa.

Moniammatillisuus vanhusten hoidossa on välttämättömyys, jos haluamme hoitaa laadullisesti hyvin vanhuksemme, asuivatpa he sitten omassa kodissaan tai hoivakodissa.

PIRKKO PARJANEN (kd.)

kansanedustajaehdokas

Hamina

