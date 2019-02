Kyläläinen pelkäsi jonkun vajonneen jäihin Savitaipaleen Partakoskella – kyseessä oli maanantain pintapelastusharjoituksessa tulleet jäljet

SAVITAIPALE Savitaipaleen Partakoskella pelättiin keskiviikkona jonkun vajonneen häihin. Kylällä asuva henkilö havaitsi heikolle jäälle virtauskohtaan menevät jäljet lähellä Partarannan venesatamaa. Hän ilmoitti asiasta pelastuslaitokselle.

Päivystävä palomestari Arto Taina Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että jäljet liittyivät Savitaipaleen palokunnan maanantaiseen viikkoharjoitukseen. Palokunta oli harjoitellut kyseisessä paikassa pintapelastusta talviolosuhteissa.

– Harjoituksia on pidetty ennenkin samassa kohdassa. Se on aika otollinen paikka pintapelastusharjoittelulle talviaikaan, koska siinä on myös osittain sulaa, Taina sanoo.

Hän jatkaa, että hälytyksen tekijä toimi oikein tilanteessa, jossa vaaraa ei kuitenkaan ollut.

– Hän jäi vielä opastamaan pelastuslaitosta paikan päälle. Se oli aivan oikein.

Pelastuslaitos tiedotti myöhemmin päivällä nauhoittaneensa kohdan, josta jäljet lähtevät jäälle ja sulaan kohtaan.

