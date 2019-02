Savitaipaleen kulttuurisihteeri Helena Hjerppe sai valtakunnallisen Arjen turvaaja -palkinnon

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunnan kulttuurisihteeri, kirjastovirkailija ja tiedottaja Helena Hjerppe on yksi kolmesta tänä vuonna valituista Arjen turvaaja -palkinnon saajista.

Hjerpen lisäksi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön palkinnon saivat mikkeliläinen vanhuspalveluiden johtaja Niina Kaukonen ja kyyjärveläinen yhteisöaktiivi Lauri Lahtinen.

Palkinnot jakoi presidentti Tarja Halonen Helsingissä Finlandia-talolla 13. helmikuuta.

Palkitsemisperusteissa Hjerpen sanotaan toimineen esimerkillisesti kunnan kulttuuritoimessa ja häntä kuvataan luonteeltaan joustavaksi, empaattiseksi ja innostavaksi.

– Palkittu on tarjonnut lapsiperheille kulttuurielämyksiä, tukenut lasten kulttuurityötä tekeviä järjestöjä, järjestänyt ikäihmisille tapahtumia ja toteuttanut kulttuuripolun viitoittamaa toimintaa yhdessä koulujen kanssa. Samalla hän on toimittanut Savitaipaleen kuntatiedotteita ja kesälehtiä ja ylläpitänyt kunnan Facebook- ja kotisivuja. Lisäksi hän on ollut perustamassa Savitaipaleelle kuvataidekoulua, jossa on toiminut opettajana ja rehtorina, Kunnallisalan kehittämissäätiön tiedotteessa todetaan.

