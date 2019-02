Lukijan mielipide: Kunta on viemässä koulua ja liikuntatilaa

Vehkataipaleella on kerätty taas voimat yhteen. Tällä kertaa koulun säilyttämisen puolesta. Hyvä niin!

Koulu on toiminut opinahjona jo yli 100 vuotta. Sitä on käynyt jo useampi sukupolvi. Koulu kunnostettiin reilut vuosi sitten ja silloin vannottiin koulun jatkuvan hamaan tulevaisuuteen. Onhan Vehkataipale kunnan kolmanneksi suurin taajama kirkonkylän ja Saimaanharjun jälkeen. Koulu on toiminut koko alueen yhdistävänä tekijänä ja kylän keskipisteenä. Liikuntatilalle riittää käyttäjiä.

Itse toimin aikoinaan kyläyhdistyksessä ja muistan sen talkoo hengen, jolla saimme koulun pihan kuntoon. Ollessani valtuustossa, saimme liikuntatilan koulun viereen reilut kymmenen vuotta sitten. Tämän rakennuksen eteen teimme yhdessä alueen valtuutettujen kanssa kovasti töitä, kyläyhdistys ja alueen asukkaat olivat silloinkin tukenamme. Alueelle on muuttanut lapsiperheitä, johon oma kyläkoulu liikuntatiloineen on ollut vetonaulana.

Mitä nyt sitten? Kaikki tämä, mitä on yhdessä tehty, on valumassa hukkaan.

Kunta hakee säästöjä ja maksajiksi joutuvat lapset ja Vehkataipaleen alueen asukkaat, joilta ollaan viemässä ei ainoastaan koulua, vaan myös liikuntatilaa. He tuskin ovat olleet osallisina kunnan huonossa taloudenhoidossa, josta nyt maksetaan hintaa.

Mitä järkeä on kunnostaa koulu ja vuoden päästä tehdä päätös sen lopettamisesta? Tämä on piste kunnan taloudenhoidolle, jossa alijäämää on seurattu vuosi toisensa jälkeen puuttumatta siihen mitenkään. Koulun lopettaminen on todella lyhytnäköistä ajattelua. Koulun ja liikuntatilan menetyksillä tulemme menettämään myös alueelta asukkaita. Tuskinpa myöskään uusia asukkaita kiinnostaa alue, josta vähätkin palvelut on viety pois. Ei koulua, ei sisäliikuntatilaa, jopa jääkiekkokaukalokin häviää. Päättäjät miettikää tätä.

Taipalsaaren kunnan strategiassa on mainittu kunnan pitäminen itsenäisenä. Uskon, että moni Vehkataipaleen asukas, ei enää tästä strategiasta piittaa, kun lapsien koulumatkoista tulee ajallisesti liian pitkiä odotusaikojen takia. Moni varmasti tähyilee kouluasioissa Lappeenrannan suuntaan. Niin myös monissa muissakin palveluissa, sillä mitä muita palveluita alueelle jää? Ei mitään.

Kysyä sopiikin, onko liitos Lappeenrannan kanssa parempi kuin jatkaa itsenäisenä kuntana, jos itsenäisyyden edellytys on koulun menetys.

Ihmettelen Taipalsaaren kunnan talouden sopeutuksen ohjausryhmän yksimielisyyttä asian valmistelussa. Julkisuuteen annettujen tietojen perusteella yksimielisyys säästöistä ja niiden toteuttamisesta on 100-prosenttisesti yksimielistä, puoluekannoista riippumatta.

Todellista päätösvaltaa asiassa on valtuustolla, joka saa sen päätettäväkseen maaliskuussa, kunnanhallituksen esityksestä. Mielenkiinnolla seuraamme, miten asia valtuustossa päätetään. Pitääkö ryhmäkuri niin, että asia nuijitaan pöytään ilman pulinoita vai löytyykö valtuustossa koululle puolustajia, se jää nähtäväksi. Vehkataipaleen koulun tulevaisuus on tämän valtuuston käsissä.

JORMA LOHI

Vehkataipale,

Taipalsaari

