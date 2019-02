Ehdokkaan mielipide: Kalliiksi tuleva sote-oravanpyörä

Jos eivät vanhukset pysty ilmaisemaan heihin kohdistuvaa huonoa kohtelua, niin vähintään yhtä heikossa asemassa ovat epäkohtien ilmaisemisessa myös vammaiset ja erityisesti kehitysvammaiset, ikään katsomatta.

Epäeettisin asentein johdettava hoivatoiminta on otettava nyt kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja epäkohtiin on pikaisesti puututtava, oli sitten kyse vanhus-, vammais- tai mistä tahansa asiakaskunnasta. Muutosta on saatava itse hoivapalvelutoiminnan lisäksi myös hoivatoimintaan kohdistuvan viranomaisvalvonnan tasoon, jossa näemmä on paljonkin parantamisen varaa.

Yhtään ei vallitsevaa sote-tilannetta ole parantanut sote-uudistushankkeeseen liittyvän lainsäädännön etenemisen takkuamisesta huolimatta tapahtuva hallituksen lähes keinoja kaihtamaton sote-uudistusten ennenaikainen täytäntöönpanon ajaminen, minkä myötä maassamme on etukenoisessa ja vinksallaan olevassa asennossa syöksytty suunnittelemaan ja toimeenpanemaan kauhealla kiireellä pilottihankkein ynnä muin keinoin ja verukkein uudistuksia sote-toimintoihin ja -palveluihin.

Tällä kaikella on jo saatu aikaan paikka paikoin sellaisia niin epäselviä, epätoimivia ja hyvin epätaloudellisia sote-palveluhimmeleitä, että peruutusvaihdetta ei ainakaan helpolla tulla löytämään, josko löydetään ollenkaan.

Joka tapauksessa näiden ”sote-uudistusten” ylläpito, kustantaminen tulee vielä kaikista paljaimmassa karmeudessaan yllättämään todella pahoin. Ellei sitten toimeenpanna äärimmäisiä korjaustoimenpiteitä, kuten kustannusten radikaaleja vähentämisiä esimerkiksi henkilöstö- ja palvelutarjonnan vähennyksin, mikä puolestaan aikaansaa luonnollisesti muun muassa palvelutason heikentymistä.

Olemme siis ajautuneet hallituksen lopputuloksista piittaamattomien, ja ilmeisesti niitä edes ajattelemattomien toimenpiteiden vuoksi pahaan sote-oravanpyörään, josta poispääseminen joko tavalla tahi toisella tulee maksamaan monilla eri tavoin todella paljon.

Ja tämä kaikki käytännössä vain siksi, että joillain on ollut kyltymätön halu saada sote-palveluihin markkinaehtoinen valinnanvapaus sekä poliittiseen päätöksentekoon kuntia vahvempi maakuntahallinto.

SARI MELKKO (sd.)

kansanedustajaehdokas

Kouvola

