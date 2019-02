Metallitapahtuma paljasti lisää esiintyjiä – Kasvoton ja Wendigo täydentävät Capital of Metal L1ven esiintyjäkaartia

LEMI Ensi elokuussa pidettävä Capital of Metal L1ve -tapahtuma on paljastanut lisää esiintyjäkiinnityksiä. Viime viikolla kunta kertoi Facebook-sivuillaan, että pääesiintyjä Stam1nan lisäksi esiintyjäksi on kiinnitetty Kasvoton.

Kuluvalla viikolla sosiaalisen median kautta saatiin lisää tietoa esiintyjistä, kun paikalle saapuvaksi varmistettiin Wendigo.

Tapahtuma on Jalkosalmen lavalla 3. elokuuta. Se on laatuaan toinen. Perinne alkoi viime vuonna Lemin voitettua maailman metallipääkaupungin tittelin.

Aiheesta aiemmin: Capital of Metal L1ven pääesiintyjä paljastettiin – se on Stam1na 29.1.2019

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.