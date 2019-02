Suomenniemen papistossa muutoksia – Ruut Hanhikorpi aloitti alueseurakunnan vs. aluekappalaisena

SUOMENNIEMI Suomenniemen alueseurakunnan vs. aluekappalaisena aloitti viime maanantaina Ruut Hanhikorpi.

Hanhikorpi sijaistaa Lassi Suihkosta, joka on virkavapaalla aluekappalaisen työstä. Suihkonen työskentelee vuoden 2020 loppuun saakka Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa vs. diakonian ja erityistyöalojen johtajana.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi