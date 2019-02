StU peittosi Parrun kotijäällä – samalla katkesi seitsemän ottelun tappioputki

SAVITAIPALE Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) jääkiekkomiehet saalistivat vuoden avauspisteet 3. divisioonassa kaatamalla lappeenrantalaisen Parru HT:n viime lauantaina kotijäällä maalein 5-4. Samalla StU sai poikki seitsemän ottelun tappioputken.

Maaleja tehtailtiin tasatahtiin. Savitaipalelaisista osuivat Teemu Kallio, Joni Hamppi, Tuisku Lindberg, Konsta Taipale ja reilut neljä minuuttia ennen päätösvihellystä voittomaalin iskenyt Jarno Olkkonen. Lauri Kuusistolle ja Samu Havolle merkattiin kaksi syöttöpistettä.

Neloslohkon kuudentena oleva StU pelaa runkosarjan viimeisen ottelun ensi lauantaina Haminassa sarjajohtaja Kiekkoympyröitä vastaan.

StU on pelannut 16 ottelua, joista se on voittanut kolme varsinaisella peliajalla ja hävinnyt 13. Sarjapisteitä on kasassa yhdeksän.

Savitaipalelaisten kausi ensi lauantain jälkeen 3. divisioonan pudotuspeleissä, jotka pelataan Kymi-Saimaan joukkueiden kesken 10.–31. maaliskuuta.

