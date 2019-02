Lukijan mielipide: Vanhustenpalveluita on parannettava

On selvää, että vanhusten palveluita on parannettava. On tärkeää, että vanhuspalvelulakia tiukennetaan siten, että lakiin kirjataan perusteet, joilla arvioidaan vanhusten yksilöllinen hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarve.

Nyt pelkästään esillä ollutta hoitajamitoitusta on järkevää tarkastella laajemmin ja mietittävä kokonaisuutta mukaan lukien omaishoito, kotihoito, asumispalvelut sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) pelkästään hoitajamitoituksen muuttaminen vaatisi kuuden miljoonan euron lisäystä talousarvioon.

On kehitettävä laadukkaita vanhustenhoitopalveluita kokonaisuutena unohtamatta kuntouttavia ratkaisuja vanhusten toimintakyvyn ja hyvän vanhuuden parantamiseen, johon tarvitaan niin hoitajia kuin uutta teknologiaakin. Tätä edellyttävät jo väestöennusteet ja ikäryhmittäinen rakennemuutos syntyvyyden laskemisen ja väestön ikääntymisen myötä.

MERVI RINGS (kok.)

kunnanvaltuutettu

Lemi