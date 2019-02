Pääkirjoitus: Itsenäisinä yhdessä

Kunnantaloilla ympäri valtakuntaa ollaan nyt perin vakavien asioiden äärellä. Kuntaliitto ei kaunistellut kertomaansa tiedottaessaan kuntataloudesta aiemmin helmikuussa.

Käsissä on kriisi, sillä viime vuoden tilinpäätösarvioiden perusteella tilanne näyttää hälyttävän synkältä: tulos painui negatiiviseksi kaikkiaan 196 kunnassa. Siis kahdessa kolmasosassa kaikkia kuntia. Pudotus on raju, sillä vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa.

Tilanne on seurausta muun muassa verotulojen ja valtionosuuksien pienenemisestä sekä menojen kasvusta. Pienissä maaseutukunnissa tilanne kiristyy vuosi vuodelta, kun väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee.

Yksittäiset korjausliikkeet, esimerkiksi kiinteistö- tai metsätilakaupat, eivät pelkästään auta eivätkä siis pitkälle kanna. Kuntien on löydettävä pysyviä kustannustehokkaita ratkaisuja. Se taas tarkoittaa merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla on väistämättä vaikutuksia kuntalaisten arkeen. Aika entinen ei enää palaa.

Länsi-Saimaan seudulla vastahyökkäykseen lähdetään neljän kunnan yhteistyöllä. Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari haluavat pysyä itsenäisinä, mutta entistä tiiviimmin yhdessä pohtimalla uusia avauksia ja hyödyntämällä digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Toimenpiteitä on tehtävä nyt, kun ratkaisut ovat vielä omissa käsissä. Pakon edessä neuvotteluvara on tunnetusti vähissä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

