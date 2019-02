Linja-autofirmassa tehtiin sukupolvenvaihdos – bussi kutsui Lauri Pekkiä varhain

TAIPALSAARI Linja-autovuorossa, joka kulkee Savitaipaleelta Lemin kautta Lappeenrantaan ja takaisin, on tunnelmaa.

Neljä kertaa päivässä ajettava “sivu” on monelle kulkijalle ainoa mahdollisuus päästä asioilleen naapurikuntaan tai kaupunkiin ja palata kotiinsa.

Linja-auton kyljessä lukee “Tilausliikenne Pekki”. Nimi vie ajatukset Taipalsaarelle ja Lemille, suvun syntysijoille.

Pekin autot liikkuvat tulevaisuudessakin, sillä kommandiittiyhtiössä on tehty sukupolvenvaihdos. Markku Pekki, 72, hellittää pikkuhiljaa kaasujalkaa ja ohjauspyörään on tarttunut hänen poikansa Lauri.

– Lappeenrannan koulukyydeissä oli kova kilpailutus ja olimme hyviä kakkosia parilla linjalla. Meillä on nyt vain Savitaipaleen-Lemin-Lappeenrannan linja, jolla on ollut yllättävän hyvin kulkijoita, puoli neljän vuorolla Lappeenrantaan. Syynä on se, että Savitaipaleen lukiota käydään Lappeenrannasta saakka ja kunta tukee kuljetuksia, Markku Pekki selvittää.

Lemin kirkonkylässä käy yksi vuoro, loput kulkevat Kuukanniemen kautta.

Pekkien yritys on reagoinut markkinan muutoksiin ajallaan. Kun vierasta työvoimaa oli enimmillään kahdeksan, niin perheen ulkopuolisia tarvitaan nyt vain yksi osa-aikainen.

Samaan aikaan uusia yrittäjiä on tullut alalle paljon. Varsinkin pikkubussikyytejä on tarjolla runsaasti.

– Tilausajoja meillä on noin puolet liikenteestä. Tulos syntyy puoliksi vuoroliikenteestä ja tilauksista, Lauri Pekki laskee.

Kun poika lähtee vuorolleen kohti Lappeenrantaa, isällä on aika kelata aikaa yrityksen syntyhetkiin 20 vuoden taakse.

– Olin lappeenrantalaisissa yrityksissä yhteensä 29 vuotta, joista viimeiset kymmenen vuotta ajomestarina ja liikennepäällikkönä. Yrittäminen ja oma yritys kuitenkin alkoivat kutsua, joten suoritin yrittäjätutkinnon vuonna 1996, Markku Pekki muistelee.

Yritystilat Saimaanharjulla olivat jo suunnitelmissa, kun Etelä-Karjalan Sähkön tukikohdat tulivat vuonna 2004 myyntiin Lemillä ja Taipalsaarella. Taipalsaaren paikka natsasi kaiken puolin.

– Yhdellä autolla aloitettiin ja lisää hankittiin ajojen lisääntyessä, Markku Pekki mainitsee.

Pekeillä on nyt viisi linja-autoa, joista kaksi on 54-paikkaista, yksi 36-paikkainen ja loput parikymmenpaikkaisia.

– En malta olla ajamatta ja korttiin tuli kahden vuoden jatkoaika. Tohtorin mukaan ”näkökin” on parantunut, Markku Pekki naurahtaa sukupolvenvaihdoksen tapahduttua.

Yhdeksän vuotta rattia työkseen pyörittänyt Lauri Pekki, 32, valitsi kuljetusalan armeija-aikana.

Elektroniikan ja ohjelmoinnin opinnot ovat hyödyksi nopeasti sähköistyvällä alalla.

– Olen suorittanut liikenneyrittäjän tutkinnon ja siirtynyt helmikuun alussa firmamme liikennevastaavaksi.

– Alaa pääsen seuraamaan aitiopaikalta Linja-autoliiton hallituksessa, Lauri Pekki kertoo.

Tulevaisuuden haasteet ovat monet. Liikenteenharjoittajat pelkäävät, että tienpito heikkenee maakuntauudistuksen myötä ja seitsemänkympin teitä tulee lisää.

– Sähköbussit ovat kiinnostavia, mutta tilausajoissa niiden kantama ei ole vielä riittävä, Lauri Pekki arvioi.

Kolmas polvi auton rattiin on kasvamassa. Röytyn alueella perheineen asuvalla Lauri Pekillä on kaksi pikkulasta, jotka tykkäävät jo kulkea bussissa.

– Vapaa-aikaa tässä hommassa jää aika vähän. Sen jaan perheen ja liikunnan kanssa. Jos istuu ratissa paljon, salibandy ja golf ovat mukavaa vastapainoa, Lauri Pekki mainitsee.

MARKKU PAAKKINEN

