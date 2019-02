Kysely: Oletko kokeillut avantouintia?

Avantouinti on suosittu talviharrastus, avantouimareita on Suomessa noin 100 000. Lajissa voi halutessaan myös kilpailla toisia uimareita vastaan. Toisille avannossa käynti on extremelaji, toisille rentouttavaa itsehoitoa. Noin puolet harrastajista menee avantoon saunasta, puolet taas ilman saunaa.

Oletko käynyt avannossa? Vastaa viikon kysymykseemme ja kommentoi aihetta tarkemmin!

