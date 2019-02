SAVITAIPALE Savitaipaleen kirjastossa vietetään Kalevalan päivän tapahtumaa Kalevalan päivänä, joka on torstaina 28. helmikuuta.

Tuolloin kello 17 kirjastolla on tarjolla rasvapannaria. Kyseessä on pannukakku, johon on ripolteltu sekaan rapeiksi paistettuja pekonisuikaleita. Kotiseutuyhdistys tarjoaa pannarin lisäksi vielä Savitaipaleen perinneruokaa puolavelliä, joka tehdään ruisjauhoista ja puolukoista. Kulttuuritoimi tarjoaa jälkiruoaksi kahvit ja laskiaispullat.

Ohjelmaosuus alkaa kello 17.30 kun ruoka ja kahvi on nautittu. Runoryhmäläiset pääsevät ääneen Savitaipaleen Charlotan Ritva Kontusen johdolla. Kantelettaren runon lisäksi paikalla luvataan kuultavan paljon rempseitä runoja sekä myös neuvoja sulhasta tai morsianta etsiville nuorille.

Tapahtumassa luetaan myös tekstejä kirjasta Sata runoa Savitaipaleelta. Kyseisen kirjan runot on kerännyt silloinen Charlotta Terttu Kultanen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2017.

Lisäksi paikan päällä kuullaan musiikkia. Tapahtumaillan juontaa Savitaipaleen Taneli Raimo Laari.

