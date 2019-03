Lemiläisen Elsa Naparin piirtämä pallopaita voitti SaiPan suunnittelukilpailun – myytävistä paidoista tulevat tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen

LEMI Lemiläinen Elsa Napari, 8, on voittanut SaiPan pelipaitasuunnittelukilpailun.

Elsan suunnittelemassa paidassa on molemmilla puolilla keltaisia ja mustia palloja ja hihoissa niin ikään seuran väreissä oleva kelta-musta raidoitus. SaiPa-teksti löytyy sekä paidan etu- että takapuolelta. Yksityiskohtana paidassa on alahelmassa musta sydän.

Voittajan piirtämän mallin mukaan tehdyt paidat nähdään SaiPan pelaajien päällä 9. maaliskuuta pelattavassa SaiPa – JYP-ottelussa. Paidat ovat käytössä alkulämmittelyssä ja ensimmäisessä erässä.

Voittonsa kunniaksi Elsa Napari pääsee tapaamaan haluamaansa pelaajaa ja saa tämän käyttämän pelipaidan itselleen.

– Elsa valitsi hetkeäkään empimättä Jonatan Tanuksen, joka on myös Lemin kummipelaaja, Liiga-SaiPa Oy:n tiedotteessa kerrotaan.

Elsa Napari kertoi kilpailun järjestäjälle käyttäneensä suunnittelutyöhön aikaa melko pitkään, noin 15 minuuttia.

– Meillä on kotona paljon palloja ja SaiPan paidoissa ei ole ollut niin paljoa palloja, voittaja kertoi innoituksestaan.

Paitaehdotuksia tuli kilpailuun yli sata, ja niistä 20 valittiin yleisöäänestykseen. Paitojen tuotto menee hyväntekeväisyyteen, Liiga-Saipa Oy:stä kerrotaan.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

