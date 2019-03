Pien-Saimaan hyväksi tehty tutkimustieto koottiin raportiksi

PIEN-SAIMAASTA olemassa oleva tieto on saatu koottua yksiin kansiin. Pien-Saimaan hyväksi on touhuttu vuosien aikana monenlaista, mutta toistaiseksi tieto oli ollut hajallaan.

Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimen tiedotteessa kerrotaan, että yksiin kansiin on nyt niputettu niin Pien-Saimaan vedenlaatua koskeva raportointi, tutkimustulokset kuin kunnostustoimenpiteet. Yhteenvetoraportissa kerrotaan Pien-Saimaan kunnostuksesta ja tutkimuksista vuosina 2009– 2018 ja vedenlaadun kehityksestä vuosina 1987– 2018. Enimmäkseen raportissa keskitytään vedenlaatuun.

Pien-Saimaalla on tehty kunnostustoimintaa sekä tutkimuksia ja seurantaa jo pitkään. Vesistö on rikkonainen ja monimuotoinen ja vedenlaatu vaihtelee sen eri osissa. Samassa paikassa saattaa olla vuosien ja vuodenaikojen välillä isojakin laatueroja.

Sääolosuhteet ja paikalliset toimenpiteet vaikuttavat vedenlaatuun.

Vedenlaadun muutoksia kuvataan raportissa seitsemällä osa-alueella. Vedenlaadun pitkäaikaisseuranta on alkanut jo vuonna 1987, joten tietoa on yli 30:lta vuodelta.

Vuosi 2010– 2011 näkyy tuntemattomasta syystä piikkinä monella eri osa-alueella, mutta sinilevätalvi 2008– 2009 näkyy tuskin laintaan. Ympäristötoimen tiedotteen mukaan kuitenkin jo varovasti uskalletaan sanoa vedenlaadun parantuneen.

Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu on ollut heikoimmillaan 1970– 1980 -luvuilla ja 2010-luvun alussa.

Maaveden laadun ravinnepitoisuuden, sameuden, kiintoaine- ja klorofyllipitoisuus ovat laskeneet ja näkösyvyys on parantunut viime vuosina avovesikaudella.

Myös Lavikanlahden avovesikauden aikaisen vedenlaadun voidaan todeta kohentyneen hiljalleen koko 2000-luvun ajan.

Jokilahden ja Koneenselän vedenlaadut ovat kohentuneet vuoden 2011 jälkeen tiettyjen pitoisuuksien laskun myötä.

Raportti löytyy sähköisenä versiona Pien-Saimaan kotisivuilta osoitteesta www.piensaimaa.fi.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

