Ehdokkaan mielipide: Erityistukia terroristeille?

Suomeen palaaville Isis-taistelijoille suunnitellaan ministeriöiden toimesta erityistukia sekä omaa ”ohituskaistaa” asuntojonoihin ja muihin yhteiskunnan sosiaalipalveluihin.

Suunnitelmasta on pyydetty lausuntoja eri sidosryhmiltä. Jo nyt useat järjestöt ja kunnat ovat aloittaneet omatoimisesti Isis-taistelijoiden erityistuet ja palvelut.

Raha-automaattiyhdistys on jo myöntänyt 300 000 euroa Radihet-hankkeelle, jonka yksi tarkoitus on tukea palaavia Isis-taistelijoita ja estää radikalisoituminen. Ensi vuonna tukea on tarkoitus jatkaa.

Rahoista ja avustuksista nauttivat myös Suomeen palanneet Isis-terroristit, joiden pyhää sotaa tuemme ja palkitsemme. Monessa muussa maassa evätään kaikki tuet jihadiin eli Pyhään sotaan osallistuneilta eikä palkita heitä.

Muslimiväestöön suhteutettuna Suomesta on liittynyt eniten ihmisiä Isisiin. Supon erikoistutkija Pekka Hiltusen mukaan osa Suomesta lähteneistä on noussut Isisissä varsin merkittäviin ja vaikutusvaltaisiin rooleihin. Heidän paluunsa uskotaan lisäävän terrorismin uhkaa myös Suomessa.

Pyhään sotaan osallistuvat henkilöt eivät luovu radikaalista Islamista. Tämän takia Suomen tulisi ottaa mallia Englannista ja evätä maahantulo ja kansalaisuus kaikilta ”Pyhään sotaan” osallistuneilta sekä heidän perheenjäseniltään.

Suomen ei pidä tukea terroristeja, joilla on aseellista kokemusta ja koulutusta takanaan luomalla heille omat sosiaalituet. Kun tuemme Isis-veteraaneja, tuemme terrorismia.

PEKKA KORPIVAARA (kok.)

kansanedustajaehdokas

Kouvola

