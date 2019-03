Ehdokkaan mielipide: Tehdään rohkeasti uusia menestystarinoita

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvun suurimpia esteitä on nykyään rahoituksen puute. Aikoinaan yritys pystyi hakemaan pankinjohtajalta lainaa ja vakuudeksi kelpasi kaikenlainen kalusto.

Pankinjohtaja tunsi yrittäjän yleensä entuudestaan ja oli perillä yrityksen taloudellinen tilanne. Siellä hattu kourassa saatiin joskus lainaa, vaikka ei niin kovin hyvin edes mennyt. Tiedettiin kuitenkin, että yrittäjä on suoraselkäinen ja on valmis raatamaan pidempään, jos tarve vaatii.

Nykyään, kun pienyrittäjä koettaa saada rahoitusta, on ainoa keino melkeinpä Finnvera, jolla kuitenkin on kaiken maailman säädöksiä lainan saannin edellytyksenä. Pankeille ei kelpaa vakuudeksi yrityksen käyttöomaisuus mistään hinnasta, ei edes takuuvarmasta hinnasta, vaan yrittäjällä on oltava kiinteistö tai muuta pantattavaksi.

Mutta jollei yrittäjällä ole taloa tai vastaavaa laittaa vakuudeksi jää viimeiseksi oljenkorreksi Finnvera, joskin sieltäkään ei välttämättä lainaa saa.

Pankit ovat jo aikaa sitten oivaltaneet, ettei niiden kannata epävarmoja yrityksiä rahoittaa, koska markkinat hoitaa joku vakavaraisempi kuitenkin. Joten pankkien rahoitukseen turvaudutaan kuitenkin.

Yhteiskunnan kannalta tämä on huono asia, koska kymmenen pientä firmaa tuottaa veroja ja työtä enemmän kuin yksi yritys, jolla on saman verran liikevaihtoa ja tulosta kuin kymmenellä pienellä yrityksellä.

Monet kaupungit haluaisivat lisää yrityksiä ja valtuustoissakin tämä asia otetaan esille. Tosin harvoin kellään on tarjota mitään kättä pidempää. Sitä en tiedä, mikä mahdollisuus kaupungeilla on tehdä vaikka rahastoa, josta paikalliset yritykset voisivat käyttöomaisuutta vastaan saada lainaa.

Se ainakin on selvää, että helpotuksia voidaan tehdä. Rakennusvalmiita tontteja kuin myös pohjia, asfaltointia, aitaa ja vastaavia, jotka sitten voidaan jyvittää vuokriin. On sanomatta selvää, että jostain näistä hankkeista saattaa tulla tappiotakin, mutta ei yritysten houkutteleminen ja auttaminen kuin muukaan ole ilmaista.

Näissä yrityksien auttamisessa on kuitenkin se puoli, ettei koskaan voi tietää, onko tämä se alueen seuraava menestystarina. Omassakin kaupungissa on useampi sellainen yritys, jotka ovat alkaneet aika pienestä ja ovat sitten vuosien saatossa kasvaneet todella suuriksi tekijöiksi.

Uskonkin, että pinnan alla kytee paljon innovatiivisia ja menestyviä yrityksiä, jotka saattavat kaatua, vaikka rinnakkaistodellisuudessa niistä tulisi kaupungin menestynein yritys. Nyt kuitenkin moni yritys taistelee olemassaolostaan eikä tietenkään saa mitään helpotusta eikä apua, koska yritys ei ole menestyvä.

Usein käy niin, että aloitteleva yritys tarvitsisi toimintaan rahaa, muttei saa sitä. Yrittäjän saadessa suurella työpanoksellaan yrityksensä talouden kuntoon eikä näin ollen enää tarvitse ulkopuolista rahoitusta, niin silloin sitä olisi tarjolla ovista ja ikkunoista.

Valtion ja kuntien kannattaisi panostaa näiden yrityksien rahoittamiseen ihan toisella asenteella kuin nykyään. Kuitenkin usein ollaan valmiita johonkin yhteen hankkeeseen satsaamaan kymmeniä miljoonia ja joskus miljoonia tietäen, ettei ne rahat koskaan tule takaisin. Nyt jos koskaan tarvitaan päättäjiltä rohkeutta, niin kotikaupungissa kuin koko Suomessa.

KRISTIAN SHEIKKI LAAKSO (ps.)

kansanedustajaehdokas

Kouvola

