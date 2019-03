Sotiemme veteraaneille kerätään varoja tällä viikolla Lemillä ja Savitaipaleella

LEMI & SAVITAIPALE Sotiemme Veteraanit- keräys järjestetään Länsi-Saimaan alueella Lemillä keskiviikkona 6. maaliskuuta ja Savitaipaleella torstaina 7. maaliskuuta.

Keräykset toteuttaa Puolustusvoimat ja kerääjinä ovat varusmiehet ja -naiset. Keräykset tapahtuvat iltaisin.

– Varusmiesten keräämät varat tukevat keräyspaikkakunnan alueella asuvia veteraaneja. Mukana olevat veteraanijärjestöt jakavat keräysvarat jäsenmääriensä suhteessa. Ne suunnataan eniten apua tarvitseville, heidän puolisoilleen ja leskille sekä sotaleskille. Tuottoa käytetään muun muassa lääkkeiden hankintaan ja kotiavun järjestämiseen, Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin tiedotteessa todetaan.

Keräyksen järjestävät yhdessä Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, ja Kaatuneitten Omaisten Liitto.

Suomen sotiin vuosina 1939–45 osallistuneita miehiä ja naisia on yhteensä elossa enää noin 10 000. Veteraanien keski-ikä on nyt noin 94 vuotta. Etelä-Karjalan alueella veteraaneja on noin 430.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.