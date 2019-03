Lukijan mielipide: Väärä päätös

Savitaipaleen kunnanvaltuuston maanantai-iltainen (4.3.) päätös korottaa luottamusmiesten palkkioita takautuvasti on kuin Venezuelan nykyisen presidentin Nicolás Maduron edeltäjän Hugo Chávezin päätös korottaa paikallisvaltuustojen kokouspalkkioita takautuvasti.

Tuolloin oli kyse poliittisesta silmästä, joka katseli kannatuslukuja. Politiikan sisällöllä ei tietenkään ollut mitään merkitystä. Se, että onko Savitaipaleella, jää tulevaisuuden puntariin.

Yhteinen avainsana on ”takautuvasti”. Se kertoo jostakin. Jokainen miettiköön mistä. Kas kun ei takautuvasti itsenäisyytemme alkuun asti.

En missään tapauksessa kyseenalaista sitä arvokasta työtä, jota luottamusmiehet tekevät. Päinvastoin. He ovat palkkionsa ansainneet. Ja korotukset. Savitaipaleella palkkiot vertailussa ovatkin olleet alakantissa.

Takautuvuus oli kuitenkin ajattelematon päätös. Se kertoo jopa sisäänrakennetusta suomalaisesta korruptiosta. Huolimatta siitä, että summat ovat pieniä. Mutta periaatteessa kuitenkin.

Keskustalainen määräenemmistö olisi päätöksen takautuvuuden osalta voinut jättää tekemättä, vaan ei tehnyt.

Ilmeisesti poliittisesti aika on nyt passeli ajatella omaakin napaa, kun valtakunnan politiikassa on kuuden viikon päästä tulossa roimasti takkiin, eikä enää mitään ole tehtävissä. Koen ankaraa myötähäpeää päätöksen tekijöitä kohtaan.

ARTO BÄCKLUND

Savitaipale

