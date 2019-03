Pääkirjoitus: Hyvää ja huonoa paloturvallisuudessa

Ensin hyvät – tai itse asiassa erittäin hyvät – uutiset. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan koko maakunnassa ei viime vuonna kuollut tulipaloissa yhtään ihmistä.

Rakennuspalojen määräkin pysyi lähellä vuoden 2017 tasoa. Vuonna 2018 Lemiltä ei tullut pelastuslaitoksen tietoon yhtään rakennuspaloa. Savitaipaleella rakennuspaloja oli viime vuonna neljä ja Taipalsaarella kaksi.

Maastopalojen määrä nousi selvästi Lemillä ja Savitaipaleella, kun Taipalsaarella pysyttiin täsmälleen samassa luvussa kuin vuonna 2017.

Sitten huonompiin uutisiin. Tulipalojen syttymissyyt ovat yksilöllisiä, mutta pelastuslaitoksen mukaan suurena yhteisenä tekijänä on nähtävissä ihmisen huolimattomuus.

Myös suurimman osan maastopaloista arvioidaan viime vuonna syttyneen ihmisen toiminnan seurauksena.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viime vuonna teettämän omavalvonnan perusteella niin omakotitaloissa, kesämökeillä kuin myös taloyhtiöissä on edelleen petraamisen varaa, mitä tulee paloturvallisuuteen.

Pientaloissa ei aina muisteta nuohota säännöllisesti – siis kerran vuodessa – eikä palovaroittimia ole riittävästi tai niiden testaus on vajaata. Kesämökkikauden kynnyksellä on myös tarpeen tarkistaa vapaa-ajan asunnon talonumerointi, alkusammutusvälineet sekä kolmen vuoden välein pakollinen nuohous.

Taloyhtiöissä paloturvallisuuspuutteita löytyi paljon. Esimerkiksi joka toisesta rivitalossa oli huomautettavaa. Pelastuslaitoksen mukaan tyypillisimmillään kyse oli pelastussuunnitelmasta, jota ei joko oltu laadittu ollenkaan tai sitä ei oltu päivitetty tai suunnitelma oli muuten puutteellinen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.