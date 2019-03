Ehdokkaan mielipide: Arvokas vanhuus kaikille

Nyt vaalien alla kaikki puolueet esiintyvät vanhusten ystävinä ja arvostelevat raakaa hoivabisnestä. Puolueissa on kuitenkin eroja.

Vasemmiston edustajana olen jo pitkään pitänyt esillä haasteita, jotka ovat nyt tulleet selkeästi esiin. Nämähän eivät ole edes uusia uutisia.

Kyse ei ole vain yksittäisistä virheistä, vaan systemaattisesta toiminnasta, jossa ahne voitontavoittelu ja resurssien alimitoittaminen polkevat alleen vanhusten oikeudet, hoivatyön etiikan ja myös lain normit.

Pääministeri Juha Sipilän johdolla hallitus on yrittänyt laajentaa yhtiöiden osuutta sote-palveluissa ja jatkanut kuntien rahoituksen leikkaamista. Kunnat ovat pakotettu säästämään ja ulkoistamaan palveluja. Toisaalta laajenevan vanhusväestön hoivamarkkinat ovat vetäneet puoleensa pääomasijoittajia, jotka tavoittelevat mahdollisimman kovaa tuottoa.

Näin on luotu jatkuva paine karsia henkilöstömenoja ja alimitoittaa palveluja, joita kunnat tuottavat tai tilaavat. Kunnat ovat 1990-luvun puolivälistä alkaen lopettaneet vanhainkoteja ja muuttaneet niitä tehostetuksi palveluasumiseksi, jossa asukkaat maksavat enemmän.

Tämä sote, joka toivottavasti kaatuu nyt lopullisesti merkitsisi soten palvelujen keskittymistä neljälle suurimmalle terveysyritykselle. Suuret monikansalliset terveysfirmat ostavat koko ajan pois pieniä kotimaisia perheyrityksiä, joissa on haluttu tehdä vanhustenhoitoa laadukkaasti ja eettisesti.

Mitä nyt pitäisi tehdä? Nykyisille valvontaviranomaisille, Valvira ja aluehallintovirastot, lisää resursseja. Yritysten omavalvonta ei ole toiminut, kuntien valvonta on pettänyt.

Nyt tehokasta valvontaa lisää. Kuntapäättäjien pitäisi ottaa kovat sopimussakot käyttöön. Jos ei saa sopimuksen mukaista laatua kotikunnan vanhuksille, tulee lasku jättää maksamatta ja periä automaattinen sopimussakko.

Vanhuspalvelujen laiminlyönnit ja epäasiallinen kohtelu voivat täyttää jo nykyisin useiden rikosten tunnusmerkistöä. Valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä poliisin kanssa. Rikosvastuun on toteuduttava.

Palvelujen järjestämiseen tarvitaan lisää euroja, vanhustyöhön pitää saada myös sitova hoitajamitoitus sekä hoiva-alalle kunnon palkka. Kyse on myös laajemmista epäkohdista. Huonoa hoitoa on löytynyt myös päiväkodeista ja lastensuojelusta.

Oikeus arvokkaaseen ja inhimilliseen vanhuuteen kuuluu kaikille ikääntyville, ei vain varakkaille. Sijoitetaan meidän yhteiset verorahat hyvää hoitoon kaikille, ei ylisuuriin optioihin tai johtajien miljoonapalkkoihin. Korostan, että meillä on yhä hyvää hoitoa, myös yksityistä.

RISTO MYKKÄNEN (vas.)

kansanedustajaehdokas

Pieksämäki

