Neljä pyrkii eduskuntaan Länsi-Saimaan alueelta – Savitaipaleella kansanedustajaehdokkaita on kaksi samoin kuin Taipalsaarella

Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokashakemusten jättämisaika umpeutui viime tiistaina 5. maaliskuuta.

Länsi-Saimaan alueella ehdokkaita on yhteensä neljä kahdesta kunnasta: kokoomuksen Jukka Vakkila ja kristillisdemokraattien Maiju Hölsä Savitaipaleelta sekä SDP:n Turo Haapamäki ja Kommunistisen työväenpuolueen Jarmo Knuutila Taipalsaarelta.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ehdokkaita on yhteensä noin 180. Vaalipiirissä ainakin suuret puolueet lähtevät vaaleihin täysillä listoilla eli 17 ehdokkaalla.

Kaakkois-Suomesta valitaan eduskuntaan 17 kansanedustajaa.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14. huhtikuuta. Ennakkoäänestys pidetään 3.–9. huhtikuuta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.