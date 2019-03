Lukijan mielipide: Vetoomus heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta

Taipalsaari, kuten monet muutkin pienet kunnat Suomessa, on joutunut alueellisten sote-ratkaisujen maksumiehenä sietämättömään tilanteeseen, jossa kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut ovat vaarassa, kun rahat eivät riitä. Vaarallisinta näköalattomuutta on laittaa lapset maksumiehiksi.

Olemme lukeneet useista kouluverkkouudistuksista ja koulujen lakkauttamisista.Näin myös nyt Taipalsaarella aiotaan menetellä ja vieläpä erittäin kiireellisellä aikataululla. Kunnassa ollaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan supistamassa kolmea alakoulua yhdeksi kouluksi. Tämä johtaa ryhmäkokojen kasvuun ja osalla oppilaista huomattavasti pidempiin koulupäiviin, pitkien koulumatkojen vuoksi. Opettajien ja ohjaajien määrää tullaan myös karsimaan.

Ilmaisen syvän huoleni niin omien ja koko Taipalsaaren kunnan niiden lasten puolesta, joiden ääni on kaikkein heikoin. Heidän, jotka ovat tehostetun- tai erityisen tuen tarpeen oppilaita ja tarvitsevat päivittäin yksilöllistä kohtaamista ja tukea.

Toteutuuko tämä, kun opettajalla on yksin 20–25 lasta? Riittääkö aika? Huomataanko kaikki ne hiljaisimmat, jotka eivät vielä tuen piiriin kuulu, mutta olisivat sen tarpeessa?

Muutokset lasketaan ja perustellaan talouden tunnusluvuin. Vuorovaikutuksen, kuulluksi tulon ja päivittäisen kohtaamisen rahallista arvoa on kuitenkin mahdotonta mitata ja siksi sen arvo jää taloudellisessa ahdingossa huomiotta.

Eri vaihtoehtoja on syytä tutkia ja harkita ajan kanssa ja hätiköimättä.

Suomessa on tehty laajalti tutkimustyötä syrjäytymisestä ja sen ennaltaehkäisyn merkityksestä, myös taloudellisesti mitattuna.

Hyvinvointi lähtee kotoa, mutta kun tullaan kouluikään, on myös koulunkäynnillä sekä kouluviihtyvyydellä erittäin suuri merkitys. Oppimisvaikeuksista kärsivä lapsi helposti alisuoriutuu kun ryhmäkoko on suuri, jonka myötä oppimistulokset heikkenevät ja tulevaisuudessa heijastuvat opiskeluun ja työelämään.

Oppimistulosten heikentyminen johtaa helposti karsiutumiseen toisen asteen koulutuksesta, jonka myötä epäedulliseen työmarkkina-asemaan. Tutkimuksen (THL ja Sitra 2018) mukaan peruskoulun varaan jäävä maksaa elinaikanaan noin 370 000 euroa enemmän kuin koulutettu. Onko meillä varaa syrjäyttää lisää lapsia heikentämällä tämän riskiryhmän lasten koulunkäyntiä?

Koulutus suojaa syrjäytymiseltä ja panostaminen sen laatuun jo varhaisessa vaiheessa on kannattavaa. Riittävän laajat resurssit ja pienet ryhmäkoot edesauttavat myös heikoimmassa asemassa olevia. Tätä, jos mitä, tarjoaa pienempi lähikoulu.

Vetoan teihin päättäjät: tehkää rohkea ja viisas päätös tulevien veronmaksajien näkökulmasta.

Se, minkä heihin panostamme nyt, maksaa itsensä takaisin. Kuntataloutta ja kunnan itsenäisyyttä ei tulisi pelastaa lastemme hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kustannuksella. Eri vaihtoehtoja on syytä tutkia ja harkita ajan kanssa ja hätiköimättä.

Tulevaisuuden riskien minimoinnissa on tärkeää katsoa pidemmälle tulevaisuuteen kuin kahden tai kolmen vuoden päähän.

KIRSTI LAINE

Taipalsaari

