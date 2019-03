Ehdokkaan mielipide: Kaakkois-Suomi divarista liigaan

”Hoppee ei ole häppee” on paljon käytetty sanonta. Lappeenrannan Veiterä järjesti jääpalloliigan finaalista jännitysnäytelmän, joka oli varmasti monilta osin liigatasoa. Hopea jäi käteen, mutta tapahtuman järjestäjä oli voittaja.

Kaakkois-Suomen urheilusta löytyy muitakin tapahtumia ja urheilijoita kolkuttelemassa liigatasoa. Tämä ei olisi mahdollista ilman sitoutumista ja aitoa intohimoa.

Jos hypätään urheilusta hieman sivuun ja pohditaan, millä tasolla maakuntamme porskuttaa. Onko Kaakkois-Suomi maakuntasarjassa ja liigapaikka vain kaukainen haave? Surkutellaanko sitä, että väki virtaa pääkaupunkiseudulle, työpaikat häviävät ja kauppahallit hiljenevät?

Jos surkutellaan, niin samalla kiihdytämme tappion kierrettä ja leimaamme itsemme häviäjiksi. Ainahan meille kuitenkin on käynyt näin…

Tiedämme, että ilman työllisyyttä emme voi haaveilla hyvinvoinnista ja esimerkiksi ilman toimivia kulkuyhteyksiä emme voi saada väkeä liikkeelle emmekä pitää kuntia elinvoimaisina.

Lopetetaan surkuttelu ja ryhdytään toimeen. Kaakkois-Suomi voi olla ylpeä korkeasta osaamisesta sekä ainutlaatuisesta ympäristöstä järvineen ja metsineen. Nyt tarvitaan itseluottamusta ja tervettä ylpeyttä omasta kotiseudusta.

Kun eri toimijat sopivat yhteisestä päämäärästä ja sitoutuvat siihen urheilujoukkueen tavoin syntyy koheesio, mikä vie meidät voittojen tielle. Emme halua jumittua pisteautomaatiksi tai häviäjiksi. Rakennetaan voittamisen kulttuuri.

Yhdessä tekeminen rakentaa myös hyvää ilmapiiriä, missä välittäminen ja huolen pito ovat meidän jokaisen perusarvoja. Nostetaan Kaakkois-Suomi divarista liigaan. Menestys on meidän valinta.

JUKKA VAKKILA (kok.)

kansanedustajaehdokas

Savitaipale

