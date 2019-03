Ehdokkaan mielipide: Pyörien on pyörittävä

Keskustelu sähköautoista ja niiden roolista käy Suomessakin kuumana. On pakko todeta, että monen vakavastikin otettavan tahon ennusteet ovat yltiöpäisen kunnianhimoisia.

Erilaisissa hahmotelmissa on Suomeen kaavailtu 600 000–700 000 sähköautoa siten, että ne olisivat liikenteessä 2030-luvulla. Yhtälö on käytännössä mahdoton.

Viime aikoina on erityisesti demonisoitu dieselautoja. On kuitenkin niin, että esimerkiksi dieselmoottorin hiilidioksidipäästöt ovat lähtökohtaisesti noin 20 prosenttia bensiinimoottoria pienemmät.

Dieselteknologia, kuten polttomoottorit muutoinkin, kehittyvät autonvalmistajien toimesta kovaa vauhtia. Vuonna 2021 Euroopassa rekisteröityjen autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö̈ saa olla maksimissaan 95 grammaa per kilometri. Tekniikka paranee edelleen ja päästöt pienenevät tästäkin.

Sähköautojen tekniikan on kehityttävä vielä reilusti ja myyntimäärien kasvettava, jotta niistä tulee hinnaltaan myös tavallisen kuluttajan kukkarolle sopivia. Tällä hetkellä ne ovat hinnaltaan liian kalliita eikä mallivalikoima täytä tavallisen perheen tarpeita.

On ymmärrettävä, ettei ihmisten liikkumisen suhteen äkkinäisiä ratkaisuja voida tehdä. Polttomoottoriautoja, niin dieseleitä kuin bensa-autojakin, myydään ja on pakko käyttää vielä pitkään. Niiden käyttämistä ei saa tehdä suomalaisille kohtuuttoman kalliiksi.

Uusien teknologioiden käyttöönottoa liikenteessä tulee porkkanaperiaatteella edistää sitä mukaa, kun teknologia kehittyy ja tulee hinnaltaan tavallisen tienkäyttäjän ulottuville ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vastaa niitä tarpeita, joita ihmisillä Suomessa on.

Suomalaisten kyky liikkua kohtuullisin ehdoin on taattava eikä sitä saa hankaloittaa liikaa vaikka ympäristömme varjeleminen onkin äärimmäisen tärkeä asia. On haettava keinoja, jotka aidosti vaikuttavat. Pyörät on pidettävä pyörimässä, jotta voimme suojella ympäristöämme jatkossakin.

JUKKA KOPRA (kok.)

kansanedustaja,

kansanedustajaehdokas

Lappeenranta

