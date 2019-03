Sähköiset ylioppilaskokeet ovat abeille luontevia, mutta vaativat oppilaitoksilta piuhoja ja pitkää pinnaa

SAVITAIPALE Sähköjohtoja on hiljattain vedetty pitkin liikuntasalien ja muiden koeluokkien lattioita ympäri maan. Tiistaina 12. maaliskuuta urakkansa aloittaneille ylioppilaskokelaille on taattava riittävä sähkövirta, jotta tietokone ei hyydy kesken kirjoitusten.

Ylioppilastutkinto sähköistyi asteittain syksystä 2016. Tänä keväänä kokeet kirjoitetaan ensimmäistä kertaa ilman perinteisiä kynää ja paperia, kun viimeinenkin ylioppilaskoe, matematiikka, suoritetaan kokonaan digitaalisesti.

Savitaipaleen lukion rehtorin Petri Kyyrän mukaan sähköiset ylioppilaskirjoitukset teettävät oppilaitoksille huomattavasti enemmän työtä verrattuna perinteisiin kirjoituksiin.

– Silloin tulivat vain paperit ja ne jaettiin. Nyt pitää huolehtia teknisistä laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Savitaipaleen lukiossa koetilaksi valitun luokan valmistelu-urakkaa hoitivat viime maanantaina Kyyrän ohella Savitaipaleen kunnan atk-asiantuntija Seppo Loisa ja kiinteistönhoitaja ja sähkömies Seppo Laari.

– Onneksi saamme kunnalta apua, Kyyrä kiittelee.

– Kapasiteetti on tässä aika äärirajoilla, Loisa toteaa, viitaten teknisten ominaisuuksien sijaan enemmänkin henkilöresursseihin.

– Emme halunneet sulkea liikuntasalia kolmeksi viikoksi kirjoitusten ajaksi. Siksi kirjoitukset järjestetään luokkatilassa. Tänne mahtuu 25 henkilöä ja raja alkaa tulla vastaan, Kyyrä kertoo.

Sähköinen ylioppilaskoe suoritetaan opiskelijan omaa tietokonetta käyttäen, ja kokelaan tulee hallita riittävän hyvin tarvittavien ohjelmistojen, kuten tekstinkäsittelyn tai taulukkolaskennan käyttö.

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) antaa ohjeet tietokoneen teknisille vaatimuksille.

Savitaipaleen lukiossa opiskelijat saavat omat kannettavat tietokoneet lukiota aloittaessaan kunnalta, ja rehtori toivoo, että näitä koneita käytettäisiin myös ylioppilaskirjoituksissa.

– Ne täyttävät varmasti ylioppilastutkintolautakunnan vaatimukset, Kyyrä sanoo.

Koetilanteessa laitteeseen käynnistetään USB-muistilta YTL:n toimittama käyttöjärjestelmä ohjelmistoineen.

Koneen normaalia käyttöjärjestelmää ei käytetä kokeen aikana, eikä kokelaalla ole mahdollisuutta käyttää koneeseen pysyvästi asennettuja ohjelmia tai tiedostoja, esimerkiksi oikolukua.

– Tietoturva on nähdäkseni niin aukoton, kuin mahdollista. Toki aina kun puhutaan tekniikasta, on mahdollisuus, ettei se toimi, vaikka kuinka valmistautuisi, Kyyrä pohtii.

Sähkökatkojen varalta Savitaipaleen lukiossa on varavirtaa saatavilla aggregaatin avulla.

– Onneksi sitä ei ole kertaakaan tarvittu, rehtori kertoo.

Kyyrä näkee opiskelijoiden ottaneen sähköiset ylioppilaskirjoitukset hyvin vastaan.

– Erittäin suuri mullistus tämä kyllä on. Saa nähdä, mihin suuntaan tämä kehittyy. Joka vuosi tilanne on kuitenkin aina uusi ja kaikki pitää rakentaa uudestaan. Toisaalta edellisten vuosien ongelmista opitaan koko ajan ja homma muuttuu sitä kautta sujuvammaksi.

Abeille tietokone on luonteva työväline

SAVITAIPALE Savitaipaleen lukion abeilla Maisa Kuitolla ja Valtteri Laarilla on pääosin myönteistä sanottavaa sähköisistä ylioppilaskirjoituksista. Tavoitimme molemmat tiistaina 12. maaliskuuta heti äidinkielen lukutaitokokeen jälkeen.

– Yllättävän hyvin toimi kaikki. Minulla ei ole ollut teknisiä ongelmia, Laari kertoo.

Kuitolla puolestaan muistitikku irtosi kesken kokeen ja tietokone piti käynnistää uudelleen.

– Olisin saanut tarvittaessa sen verran lisäaikaa, mitä tuohon prosessiin kului.

Sekä Kuiton että Laarin mielestä tietokoneella kirjoittaminen sujuu erityisesti reaaliaineissa huomattavasti mieluisammin ja nopeammin.

– Koneella kirjoitettaessa ei tule käsi niin kipeäksi ja on myös helpompi tehdä korjauksia, Kuitto sanoo.

– Olisihan se ollut aika hirveää käsin kirjoittaa, äidinkieli varsinkin, Laari tuumii.

Abien mielestä kokeessa käytettävien ohjelmistojen käyttöä on harjoiteltu riittävästi jo opintojen aikana.

– Helppokäyttöisiä ne mielestäni ovat, Laari sanoo.

Kuitto kirjoittaa myös nyt ensimmäistä kertaa sähköisenä kokeena suoritettavan matematiikan tänä keväänä.

– Ohjelmistot helpottavat matematiikassakin jossain määrin, mutta joissakin asioissa käsi on nopeampi, esimerkiksi lausekkeiden kirjoittamisessa, hän kertoo.

Eri yo-kokeiden kirjoittajien määrät Savitaipaleen lukiossa keväällä 2019

Äidinkieli: 24

Suomi toisena kielenä (S2): 1

Pitkä matematiikka: 11

Lyhyt matematiikka: 9

Ruotsi: 3

Englanti: 9

Saksa: 4

Biologia: 2

Fysiikka: 5

Maantiede: 3

Historia: 2

Kemia: 6

Psykologia: 7

Terveystieto: 1

Uskonto: 2

Yhteiskuntaoppi: 8

