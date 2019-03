Savitaipaleelle avataan Maiju Hölsän ja Jukka Vakkilan yhteinen Vaalikulma – yritystalolla sijaitseva toimisto on tarkoitettu kansanedustajaehdokkaiden ja äänestäjien tapaamispaikaksi

SAVITAIPALE Savitaipaleen kansanedustajaehdokkaat Maiju Hölsä (kd.) ja Jukka Vakkila (kok.) avaavat tällä viikolla vaalitapahtuma- ja keskustelupaikan Savitaipaleen yritystaloon.

Vaalikulmaksi nimetty toimisto on tarkoitettu äänestäjien ja ehdokkaiden tapaamispaikaksi. Paikalla vierailee myös puolueiden muita ehdokkaita.

Vaalikulmassa on tarkoitus kahvikupin ääressä tutustua ehdokkaisiin ja heidän tavoitteisiinsa sekä keskustella äänestäjien toiveista tulevalle eduskuntakaudelle.

Hölsän avajaistilaisuus on perjantaina 15. maaliskuuta kello 12–15 ja Vakkilan avajaistilaisuus lauantaina 16. maaliskuuta kello 11–14. Avajaisiin osallistuu puolueiden useita ehdokkaita Kaakkois-Suomesta.

Vaalikulma on auki muutaman tunnin joka päivä 16.3.–13.4.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

