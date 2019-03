Ehdokkaan mielipide: Sotea on edistettävä maltilla ja vaiheittain

Sosiaali- ja terveysuudistuksen kaatuminen ei tarkoita, että kaikki tehty työ olisi mennyt hukkaan. Yhteistyötä ja tietojärjestelmiä on kehitetty paljon.

Kovapäisimmänkin on silti uskottava, ettei näin suurta kurpitsaa voi syödä yhdellä haukkauksella. Tästä eteenpäin uudistusta on edistettävä vaiheittain, pala kerrallaan, kuten on toimittu aiemminkin esimerkiksi peruskoulu-uudistuksen ja kansanterveyslain osalta.

Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomen terveydenhoito on jo nyt laadukasta ja edullista. Siksi koko järjestelmää ei pidä räjäyttää osiin, eikä varsinkaan sellaista, mikä jo toimii.

Terveydenhuollon perusongelma on se, että työelämän ulkopuolella olevat eivät pääse riittävän nopeasti hoitoon. Sote-uudistuksessa on tärkeää saada työttömät, eläkeläiset ja pienten lasten vanhemmat samankaltaisten palvelujen piiriin kuin työtätekevät ovat jo nyt.

Hoitoketjuja on sujuvoitettava niin, että asiakas saa sote-palveluita perusterveydenhoidosta yliopistollisten keskussairaaloiden palveluihin sujuvasti ja ajallaan. Hoitoketjuja on tehostettava, jotta voimme saavuttaa uudistuksen alkuperäiset tavoitteet eli kaventaa terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisen saatavuutta ja hillitä kustannuskehitystä.

Rahoitus on saatava yksinkertaisemmaksi. Nyt rahat esimerkiksi lonkkaleikkaukseen tulevat eri paikasta kuin leikkausta odottavan ihmisen sairauspäiväraha. Jos rahat tulisivat samasta kanavasta, ei asiakasta pistettäisi odottamaan toimenpidettä puoleksi vuodeksi, vaan hänet leikattaisiin ja kuntoutettaisiin nopeasti. Tämä olisi sekä asiakkaan että yhteiskunnan etu.

Sote-uudistuksen viennissä eteenpäin ei pidä riidellä siitä, kenen puolueen malli on paras. Meidän on nöyrästi otettava oppia onnistuneista sote-kokeilusta, kuten Eksotesta, Siun-sotesta ja vaikkapa hoitoketjujen parantamisesta omassa maakunnassamme. Vaiheittain eteneminen on soten läpiviennin avain.

HELI JÄRVINEN (vihr.)

kansanedustaja,

kansanedustajaehdokas

Savonlinna

