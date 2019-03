Pääkirjoitus: Opintomatkoille on vielä tilausta

”Täällä päin Suomea senioreilla on hyvä olla”, Ilta-Sanomat otsikoi kuluneella viikolla. Lehden selvityksessä Etelä-Karjala erottui edukseen.

Koko maan kärkikuusikkoon sijoittui Länsi-Saimaan alueelta kaksi kuntaa: Taipalsaari oli kolmas ja Lemi kuudes. Luumäen sijoitus kaikkiaan 295 kunnan joukossa oli 38. ja Savitaipaleen 144.

Kuntien eroja ikäihmisten elinoloissa arvioitiin erilaisten muuttujien avulla. Mittarit kerättiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista kuntatilastoista, ja suurin osa niistä perustui Ilta-Sanomien mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatusuositukseen.

Tutkimuksen muuttujat olivat eri ikäisten senioreiden yksinasuminen, eläkkeen koko, mielenterveys- ja muiden lääkkeiden käyttö, sairaalakäynnit, kuolleisuus, köyhyys, kunnan palvelurakenteet ja yli 85-vuotiaiden osuus koko väestöstä.

STM:n ja Suomen Kuntaliiton kunnille antaman laatusuosituksen tarkoituksena on auttaa kuntien ja maakuntien päättäjiä vanhuspalvelulain toimeenpanossa ja seniorien palveluiden kehittämisessä.

Kärki on terävä, mutta hajonta iso.

Länsisaimaalaisittain selvityksen tulokset jättävät hämmentyneeseen mielentilaan. Kärki on terävä, mutta hajonta iso.

Miten on mahdollista, että koko Suomen mittakaavassa verrattain pienellä maantieteellisellä alueella laatusuosituksen kriteerit täyttyvät näin eri tavalla? Parhaan ja heikoimman välillä 141 sijan ero.

Ilta-Sanomien jutussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että toimiviksi todetut käytännöt leviävät Eksoten koordinoimana eri kuntiin ja kuntia usutetaan oppimaan toisiltaan. Onneksi apu on lähellä, sillä opittavaa riittää edelleen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

